به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوانمردی پیش از ظهر یکشنبه در یادواره شهدای کارمند شهرستان قروه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا تنها یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی مسیر و منش شهیدانی است که برای دفاع از ارزش‌ها و خدمت به مردم از همه هستی خود گذشتند.

وی افزود: مسئولیت امروز ما به عنوان کارگزاران نظام، پاسداری از جایگاه و شأن شهدا و تلاش برای تداوم راه آنان در عرصه خدمتگزاری است؛ چراکه شهدا با نثار جان خود نشان دادند که خدمت به مردم نیازمند ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی است.

فرماندار قروه با اشاره به حضور و همراهی مردم این شهرستان در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی بیان کرد: مردم قروه در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در دفاع از کشور، نظام و تمامیت ارضی ایران اسلامی همواره در میدان حضور دارند و این همراهی، مسئولیت مدیران و دستگاه‌های اجرایی را در قبال مردم سنگین‌تر می‌کند.

جوانمردی ادامه داد: کسانی که امروز مسئولیت اداره امور مردم را بر عهده گرفته‌اند باید بدانند جایگاهی بالاتر از خدمت به مردم وجود ندارد و هر مسئولیتی که به افراد سپرده می‌شود، در حقیقت امانتی است که باید با صداقت و تمام توان از آن پاسداری کرد.

وی شهیدان کارمند را الگویی ارزشمند برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: این شهدا به ما آموختند که پشت میز خدمت نشستن صرفاً انجام یک وظیفه اداری نیست، بلکه مسئولیتی بزرگ و امانتی الهی است که باید با وجدان، تعهد و احساس مسئولیت دنبال شود.

فرماندار قروه تأکید کرد: امروز خانواده‌های معظم شهدا و به ویژه خانواده شهدای کارمند، صاحبان حقی بر گردن همه ما هستند و بهترین راه برای ادای این دین، خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان است.

جوانمردی در پایان با ادای احترام به خانواده‌های شهدای کارمند شهرستان قروه، برای آنان سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت کرد و یاد و خاطره شهدای گرانقدر را گرامی داشت.