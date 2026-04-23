واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت به ۸۳۱ نفر در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسایی عصر پنجشنبه در نشست شورای مسکن گفت: ۴۶ هزار و ۷۷۰ نفر در طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کردند و در حال حال حاضر ۶ هزار و ۶۰۰ واحد در حال احداث است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد افزود: با همراهی بانک‌ها، وام ودیعه مسکن پرداخت شد و تنها در شهر یاسوج ۳ هزار و ۵۳ مورد وام مسکن پرداخت شد و استان رتبه هشتم کشور را دارد.

وی با بیان اینکه ۴۳ درصد تسهیلات مسکن در استان پرداخت شده است، گفت: از واگذاری برخی واحدهای طرح نهضت ملی مسکن تا تیر ماه امسال خبر داد.

پارسایی همچنین عنوان کرد: ۱۴ هزار نفر متقاضی طرح جوانی جمعیت هستند که ۱۱ هزار و ۱۸۱ نفر واجد شرایط هستند که ۸۳۱ نفر واگذار شد.

وی بیان کرد: علت کندی در واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت، هم مشکل زمین داریم و هم مشکل آماده سازی زمین وجود دارد.