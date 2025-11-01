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۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۳۵

پرداخت وام ودیعه مسکن فقط به ۲۰ درصد متقاضیان در کهگیلویه و بویراحمد

پرداخت وام ودیعه مسکن فقط به ۲۰ درصد متقاضیان در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد گفت: همکاری نکردن بانک ها موجب شده فقط ۲۰ درصد متقاضیان وام ودیعه مسکن را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسایی عصر شنبه در نشست شورای مسکن به عملکرد بانک‌ها در خصوص پرداخت وام ودیعه مسکن اشاره کرد و گفت: از میان ۱۵ هزار و ۳۱۸ نفر ثبت‌نامی متقاضی تسهیلات در استان، تاکنون ۳ هزار و ۳۰۷ فقره تسهیلات وام ودیعه پرداخت شده است که این موضوع نیازمند پیگیری جدی است.

وی از عدم حضور نمایندگان برخی بانک‌ها در جلسه انتقاد کرد و افزود: جلسه‌ای اضطراری با مدیران بانک‌ها برای بررسی علل تأخیر در پرداخت تسهیلات و افزایش تعهد در تعداد پرداختی بانک‌های عامل تا یک هزار فقره برگزار شود.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در راستای اجرای طرح جوانی جمعیت و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای احداث واحدهای مسکونی، عملیات ساماندهی و تغییر مسیر مسیل‌های واقع در محدوده اجرای این طرح در دو شهر دوگنبدان و لیکک در دستور کار اداره‌کل راه و شهرسازی استان قرار گرفت.

وی بیان کرد: این اقدام با هدف جلوگیری از بروز خسارات احتمالی ناشی از جریان‌های سطحی، ارتقای ایمنی محیط سکونت و تسهیل روند آماده‌سازی اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن انجام می‌شود.

پارسایی با اشاره به عملکرد پیمانکاران و وضعیت پیشرفت فیزیکی سایت‌های در دست اجرا، بر لزوم نظارت مستمر و تسریع در عملیات اجرایی تأکید کرد.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان موظف‌اند زمین‌های مازاد بر نیاز خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار اداره‌کل راه و شهرسازی قرار دهند تا روند تأمین زمین برای متقاضیان سرعت گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد ابراز کرد: ثبت‌اسناد و املاک نیز مکلف است نسبت به انتقال و واگذاری اراضی مربوط به نخبگان و همچنین زمین‌های مازاد دستگاه‌ها به راه و شهرسازی اقدام کند، همچنین واحدهایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت ساخت دارند باید برای تفکیک سند در دستور کار قرار گیرند.

وی بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و متقاضیان تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف نهضت ملی مسکن در استان مستلزم هماهنگی، تعهد و اقدام هم‌زمان تمامی نهادهای مسئول است.

کد مطلب 6641718

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