به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پاپ لئون چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان از جان باختن غیرنظامیان در حمله به ایران و نیز فروپاشی مذاکرات صلح میان ایالات متحده و ایران انتقاد کرد.
بر اساس این گزارش، پاپ واتیکان همچنین گفت: نمی توانم از جنگ حمایت کنم.
در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تشدید تنشهای منطقهای، رویارویی لفظی بین پاپ لئوچهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به یکی از محورهای مهم بحث در فضای سیاسی و رسانهای تبدیل شده است.
این تقابل، فراتر از یک مجادله شخصی، در بستری شکل گرفته که مسئله جنگ، عدالت و نحوه مواجهه با ملتهای مورد تهاجم، به پرسشی جدی در افکار عمومی جهان بدل شده است.
