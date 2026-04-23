  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

پاپ: نمی‌توانم از جنگ حمایت کنم

پاپ لئون چهاردهم ضمن انتقاد از کشتار غیرنظامیان در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، تأکید کرد که نمی‌تواند از جنگ حمایت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پاپ لئون چهاردهم رهبر کاتولیک های جهان از جان باختن غیرنظامیان در حمله به ایران و نیز فروپاشی مذاکرات صلح میان ایالات متحده و ایران انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، پاپ واتیکان همچنین گفت: نمی توانم از جنگ حمایت کنم.

در پی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، رویارویی لفظی بین پاپ لئوچهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به یکی از محورهای مهم بحث در فضای سیاسی و رسانه‌ای تبدیل شده است.

این تقابل، فراتر از یک مجادله شخصی، در بستری شکل گرفته که مسئله جنگ، عدالت و نحوه مواجهه با ملت‌های مورد تهاجم، به پرسشی جدی در افکار عمومی جهان بدل شده است.

کد مطلب 6809374

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها