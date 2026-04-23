سردار قربانی: ایران امروز قدرت برتر موشکی جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی قربانی شامگاه پنجشنبه، در اجتماع مردمی بیعت با رهبر معظم انقلاب و حمایت از رزمندگان اسلام که در میدان شهدای ذهاب (شهرداری) رشت برگزار شد، با اشاره به توطئه‌های نظام سلطه علیه امپراتوری ایران اظهار کرد: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ۸۰ درصد امپراتوری ایران توسط قدرت‌های جهانی تجزیه شد.

وی با استناد به اسناد تاریخی، جنایات پهلوی اول و دوم را یادآور شد و افزود: قبل از پیروزی انقلاب در سال ۵۷، آمریکا و اروپا به دنبال تجزیه ایران به سه کشور بودند و اگر انقلاب پیروز نمی‌شد، ایران یکپارچه تکه تکه می‌شد.

فرمانده دوران دفاع مقدس، شاه را ژاندارم منطقه‌ای آمریکا، انگلیس و اسرائیل دانست و تصریح کرد: محمدرضاشاه پهلوی، منافع غرب را در ایران تأمین می‌کرد.

قربانی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی، اخراج ۳۰۰ هزار مستشار خارجی را از کشور موجب شد، خاطرنشان کرد: به برکت ولایت فقیه و خون شهدا و حضور مردم، در طول ۴۷ سال گذشته حتی یک وجب از خاک کشور را به دشمن ندادیم.

وی با اشاره به سقوط ارتش رضاشاه در مقابل قوای روس و انگلیس و دستگیری و تبعید او، ادامه داد: در دوران پهلوی دوم نیز شاهد جدا شدن بحرین از بدنه ایران بودیم.

فرمانده دوران دفاع مقدس، قتل عام نیمی از جمعیت کشور در جریان جنگ جهانی دوم را توطئه‌ای برای تصاحب و تجزیه ایران دانست و بیان کرد: امام خمینی (ره) موجب شد که مردم برای دفاع از اسلام و انقلاب و کشور بسیج شوند و این ارتش ۲۰ میلیونی، صدام را شکست داد.

وی دفاع مقدس را یکی از حماسه‌های عظیم ملت ایران دانست و تأکید کرد: ملت ایران با پشتوانه سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای مسلح، بینی استکبار را به خاک مالید.

قربانی با اشاره به حضور بیش از ۵۰ شب ملت ایران در میدان دفاع از انقلاب و نیروهای مسلح، بیان کرد: به دستور حضرت امام در دوران دفاع مقدس، پس از ۳۶۷ روز محاصره، آبادان و خرمشهر را آزاد کردیم و عملیات‌های پیروزمندانه ایران آغاز شد.

فرمانده دوران دفاع مقدس، با بیان اینکه امروز ایران، قدرت برتر موشکی جهان است، خاطرنشان کرد: قدرت الهی در رزمندگان اسلام تجلی پیدا کرده و شاهد شکست‌های پی در پی دشمنان در مقابل جمهوری اسلامی ایران هستیم.