به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری صبح جمعه با حضور در شهر مریوان در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژههای حوزه راه و مسکن این شهر، با اشاره به لزوم استفاده از همه ظرفیتها برای پیشبرد طرحها، افزود: اقدامات جدی برای تأمین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دارد و همکاری دستگاههای اجرایی در این زمینه ضروری است.
قادری همچنین با تأکید بر توجه به محلات کمبرخوردار و بافتهای ناکارآمد شهری مریوان، اظهار کرد: بهسازی و بازآفرینی این مناطق با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و تأمین سرانههای مورد نیاز بهویژه فضاهای آموزشی دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: با انجام مطالعات کارشناسی و تأمین منابع لازم، روند بهسازی این محلات تداوم خواهد یافت.
وی در ادامه با بازدید میدانی از پروژههای نهضت ملی مسکن و طرحهای راهسازی مریوان، از نزدیک در جریان روند پیشرفت و مسائل اجرایی آنها قرار گرفت.
در این سفر، پروژههای مختلفی از جمله تقاطع غیرهمسطح سهراهی مریوان، واریانت گردنه خروسه، محور کامیاران-مریوان و بهسازی ورودیهای شهر مورد بازدید قرار گرفت.
همچنین طرحهای حوزه مسکن شامل پروژههای نهضت ملی مسکن و اراضی پیشبینیشده برای توسعه شهری نیز بررسی شد.
