۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۷

لزوم تسریع پروژه‌های راه‌سازی و تأمین زمین نهضت ملی مسکن در مریوان

لزوم تسریع پروژه‌های راه‌سازی و تأمین زمین نهضت ملی مسکن در مریوان

مریوان- مدیرکل راه و شهرسازی کردستان گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت بخش‌های دولتی و خصوصی، تأمین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن و تسریع در اجرای پروژه‌های راه‌سازی مریوان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قادری صبح جمعه با حضور در شهر مریوان در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های حوزه راه و مسکن این شهر، با اشاره به لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها برای پیشبرد طرح‌ها، افزود: اقدامات جدی برای تأمین زمین مورد نیاز نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار دارد و همکاری دستگاه‌های اجرایی در این زمینه ضروری است.

قادری همچنین با تأکید بر توجه به محلات کم‌برخوردار و بافت‌های ناکارآمد شهری مریوان، اظهار کرد: بهسازی و بازآفرینی این مناطق با هدف ارتقای کیفیت زندگی ساکنان و تأمین سرانه‌های مورد نیاز به‌ویژه فضاهای آموزشی دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با انجام مطالعات کارشناسی و تأمین منابع لازم، روند بهسازی این محلات تداوم خواهد یافت.

وی در ادامه با بازدید میدانی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن و طرح‌های راه‌سازی مریوان، از نزدیک در جریان روند پیشرفت و مسائل اجرایی آن‌ها قرار گرفت.

در این سفر، پروژه‌های مختلفی از جمله تقاطع غیرهمسطح سه‌راهی مریوان، واریانت گردنه خروسه، محور کامیاران-مریوان و بهسازی ورودی‌های شهر مورد بازدید قرار گرفت.

همچنین طرح‌های حوزه مسکن شامل پروژه‌های نهضت ملی مسکن و اراضی پیش‌بینی‌شده برای توسعه شهری نیز بررسی شد.

