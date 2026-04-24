اعتماد به مسئولان پادزهر جنگ شناختی دشمن است

خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ «دراثر وحدت عجیب ایجادشده بین هموطنان، در دشمن شکستگی بوجود آمده. با شکر عملی این نعمت، انسجام بیشتر و پولادینتر شده و دشمنان خوار و خفیفتر خواهندشد. عملیات رسانهای دشمن بانشانهگیری ذهن و روان مردم، قصد خدشه در وحدت و امنیت ملی دارد؛ مبادا باسهلانگاری ما این قصد شوم محقق شود.» این بخشی از پیام رهبر انقلاب، آیتالله سیدمجتبی خامنهای است که چرایی توئیتهای تفرقهافکنانه رئیسجمهور آمریکا و رسانههای وی در ساعتهای اخیر را بهخوبی روشن میکند. دشمن که در سناریوهای مختلف علیه ملت ایران اسلامی به بنبست رسیده اکنون با توسل به بازی نخنمای دوقطبیسازی و انتشار پیامهای دروغین، اخبار کذب و شایعات با کمک رسانههای خود، به دنبال خدشه وارد ساختن بر «اتحاد مقدس» ایرانیان است. غافل از آنکه همه ما علیه دشمنان این آب و خاک مقدس، جز در خط صبر، مقاومت و وحدت ملی ذیل رهبری امام جامعه حرکت نمیکنیم.
در سایه همین وحدت و انسجام ملی تحت امر ولی فقیه زمان بود که ایران همچون ۴۷ سال گذشته، ۴۰ روز در برابر وحشیانهترین جنایات رژیم کودککش صهیونی و آمریکای جنایتکار صبر و مقاومت کرد تا کشورمان به مدد قدرت و صلابت نیروهای مسلح و تدبیر مسئولان، عبور و مرور کشتیها در یکی از حیاتیترین شریانهای انرژی جهان را که حق مسلم ایرانیان بود به دست گیرد و این گذرگاه را با قواعد ایرانی تنظیم کند و در این میان، آمریکا هم حتی جرئت ندارد یک ناو جنگی خود را جلوتر بیاورد یا یک کشتی تجاری خود را از تنگه هرمز عبور دهد.
اکنون در سایه همین وحدت ایرانیان با محوریت رهبری انقلاب اسلامی، معادله قدرت جابهجا شده و دشمن با راهاندازی موجهای تفرقهانگیز تلاش دارد این دستاوردها را کمرنگ کند.
وضوح صفبندی حق و باطل؛ پیچیدگی اتفاقات میدان
حجتالاسلام والمسلمین سیدابوالقاسم کاظمی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتفاقات روزهای اخیر ناظر به جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی صهیونی علیه ایران اسلامی و تأکید بر اینکه وضوح نبرد حق و باطل نباید به سادهانگاری اتفاقات میدانی منجر شود، اظهار کرد: وضوح آشکار صفبندی در نبرد جبهه حق با جبهه باطل مشاهده میشود نباید این شائبه را ایجاد کند که اتفاقات میدان نیز به همین وضوح و آشکاری باشد بلکه امروز اتفاقات تودرتو و تاکتیکهای پیچیدهای در جریان است که اقتضاء میدان هم همین است.
کاظمی با ذکر اینکه ابعاد و ساحات مختلف میدان را در نظر داشته باشیم تا دچار خطای تحلیلی نشویم، ادامه داد: میدان امروز یک عرصه نظامی امنیتی با تاکتیکهای اقتضائی خود است که اضلاعی همچون عرصه دیپلماسی، عرصه وحدت و انسجام ملی، عرصه اقتصاد و معیشت مردم، عرصه جبهه مقاومت و پیشرفت جبهه حق را در بر دارد.
وی با تأکید بر اینکه دشمن آمریکایی صهیونی در تقابل با جمهوری اسلامی اوج رذالت و خباثت را به منصه ظهور گذاشتهاند، گفت: نباید بدون درک درست از تصمیمات مسئولان، دچار خطای در موضع شویم و نسبت به تکلیف ملی خودمان غفلت کنیم. موضعگیری غلط ما و طرح مطالبات اشتباه از مسئولان در این شرایط، خواسته یا ناخواسته به معنی بازی کردن در زمین دشمن است که جز خسارت به بار نمیآورد.
کاظمی با تأکید بر اینکه دشمن در پی شنیدن صدای تفرقه و دوئیت از ایران است، تصریح کرد: دشمن بعد از شکست در عملیاتهای نظامی و محاصره دریایی ایران، اکنون بر فاز جدی جنگ شناختی تمرکز یافته و میخواهد اذهان عمومی را به تصرف در بیاورد.
این مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با یادآوری اینکه جنگ شناختی برای ما مرحلهای به مراتب دشوارتر از جنگ نظامی است، اضافه کرد: همانطور که امام شهید امت فرمودند ما اگر در عرصه سختافزار دچار کاستی و مشکل و اختلال شویم، قابل جبران است اما اختلال در بُعد نرمافزاری غیرقابل جبران خواهد بود.
تلاش دشمن برای ذهنیتسازی به نفع خود
کاظمی اظهار کرد: جنگ نرمافزاری به معنی ذهنیتسازی دشمن به نفع خود، است. دشمن با ایجاد چنددستگیها و خطای محاسباتی، بدبینسازی مردم به مسئولان و تصمیمات نظام، سوق دادن مردم به اتخاذ مواضع نادرست و مطالبات نابجا میخواهد پروژه دوقطبیسازی را پیاده کند که به فضل الهی این سناریو نیز به شکست خواهد انجامید.
وی با اشاره به اینکه اعتماد مردم به مسئولان پادزهر جنگ شناختی دشمن است، گفت: حمایت و پشتیبانی از مسئولان اجرایی و نیروهای مسلح و اعتماد به تصمیمات آنها در این صحنه از تقابل، بهترین راه حل مقابله با دشمن است.
این مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: به فضل الهی این توطئه دشمن نیز در سایه وحدت و هوشیاری به بنبست خواهد رسید و شکستی دیگر بر شکستهای دشمن خواهد افزود.
کاظمی گفت: به لطف خداوند این مرحله نیز با کمک مردم و با مدیریت و راهبری مسئولان نظام اسلامی، هوشمندی قوای مسلح و تدابیر رهبر معظم انقلاب به سلامت طی خواهد شد و ایران ما پیروز نهایی این میدان است.
