۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

بازخوانی منظومه فکری رهبر انقلاب در حوزه مقاومت

نشست بین‌المللی «هندسه مقاومت در اندیشه قرآنی امام شهید» روز شنبه(۵ اردیبهشت‌ماه) در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست تخصصی به همت مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری جامعه‌المصطفی(ص) برگزار می‌شود.

بازخوانی منظومه فکری امام شهید (ره) و بررسی مجاهدت، مقاومت و استکبارستیزی در اندیشه قرآنی ایشان از اهداف برپایی این نشست است.

محورهای کلیدی نشست عبارتند از:

روش‌شناسی مقاومت: واکاوی بهره‌گیری امام شهید از آیات فتح و نصر.

هندسه قدرت اسلامی: تبیین ضرورت صیانت از استقلال امت در برابر استکبار.

عقلانیت وحیانی: تحلیل شاخصه‌های استکبارستیزی بر پایه منطق قرآن.

حجت‌الاسلام حسینی نیشابوری، رئیس مرکز بین‌المللی قرآن وتبلیغ سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی در این باره گفت: این نشست گامی بلند برای تبیین پیوند ناگسستنی کلام وحی با ایستادگی امت و بازخوانی سیره شخصیتی است که استکبارستیزی را به یک جریان پایدار جهانی مبدل ساخت.

قرار است، این نشست ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز شنبه، ۵ اردیبهشت‌ماه در سالن اجتماعات عارف مجتمع امام خمینی (ره) شهر قم برگزار شود.

مقالات و دستاوردهای این نشست به عنوان منبع مرجع در اختیار مراکز فرهنگی بین‌المللی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6809602
سیده فاطمه سادات کیایی

