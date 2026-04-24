بازخوانی منظومه فکری رهبر انقلاب در حوزه مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست تخصصی به همت مرکز بین‌المللی قرآن و تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با همکاری جامعه‌المصطفی(ص) برگزار می‌شود.

بازخوانی منظومه فکری امام شهید (ره) و بررسی مجاهدت، مقاومت و استکبارستیزی در اندیشه قرآنی ایشان از اهداف برپایی این نشست است.

محورهای کلیدی نشست عبارتند از:

روش‌شناسی مقاومت: واکاوی بهره‌گیری امام شهید از آیات فتح و نصر.

هندسه قدرت اسلامی: تبیین ضرورت صیانت از استقلال امت در برابر استکبار.

عقلانیت وحیانی: تحلیل شاخصه‌های استکبارستیزی بر پایه منطق قرآن.

حجت‌الاسلام حسینی نیشابوری، رئیس مرکز بین‌المللی قرآن وتبلیغ سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی در این باره گفت: این نشست گامی بلند برای تبیین پیوند ناگسستنی کلام وحی با ایستادگی امت و بازخوانی سیره شخصیتی است که استکبارستیزی را به یک جریان پایدار جهانی مبدل ساخت.

قرار است، این نشست ساعت ۱۰ تا ۱۲ روز شنبه، ۵ اردیبهشت‌ماه در سالن اجتماعات عارف مجتمع امام خمینی (ره) شهر قم برگزار شود.

مقالات و دستاوردهای این نشست به عنوان منبع مرجع در اختیار مراکز فرهنگی بین‌المللی قرار خواهد گرفت.