لامین یامال لالیگا را قطعی از دست داد؛ جام جهانی شاید!

به گزارش خبرنگار مهر، لامین یامال بازیکن بارسلونا که در جریان بازی با سلتاویگو دچار آسیب دیدگی از ناحیه عضله همسترینگ پای چپ شد، قادر به حضور در مسابقات باقی‌مانده این فصل لالیگا اسپانیا نخواهد بود. باشگاه بارسا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد یامال تحت درمان محافظه‌کارانه قرار خواهد گرفت تا شانس حضور در جام جهانی را حفظ کند.

بیانیه رسمی بارسا مدت زمان دقیق دوری ستاره تیم ملی اسپانیا را مشخص نکرد اما اخبار منتشرشده از سوی رسانه های این کشور نظیر «موندو دیبورتیوو» چندان باب میل اسپانیایی ها نیست.

در این روزنامه عنوان شده است آسیب دیدگی یامال نیاز به ۴۵ روز کامل استراحت دارد تا احتمالا او در بازی های مرحله گروهی اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز به استراحت بپردازد.

شایان ذکر است تیم ملی اسپانیا در گروه H با کیپ‌ورد، عربستان و اروگوئه بازی می کند.