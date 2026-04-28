به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) در حال بررسی اعمال تغییراتی مهم در قوانین انضباطی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ است؛ تغییری که هدف آن کاهش تأثیر محرومیتها ناشی از کارتهای زرد و افزایش حضور بازیکنان کلیدی در مراحل حذفی این رقابتهاست.
بر اساس این پیشنهاد که قرار است در نشست شورای فیفا در شهر ونکوور کانادا بررسی شود، کارتهای زرد بازیکنان در دو مقطع حساس از مسابقات پاک خواهد شد؛ یکبار پس از پایان مرحله گروهی و بار دیگر بعد از مرحله یکچهارم نهایی.
هدف از این اقدام، کاهش احتمال محرومیت بازیکنان در دیدارهای حساس به دلیل دریافت اخطارهای قبلی است.
در صورت تصویب این طرح، شاهد تغییر قابلتوجهی در نحوه مدیریت سوابق انضباطی در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان خواهیم بود؛ رقابتی که به میزبانی ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود.
طبق قوانین فعلی، بازیکنانی که پیش از مرحله یکچهارم نهایی در دو مسابقه جداگانه کارت زرد دریافت کنند، بهطور خودکار از بازی بعدی محروم میشوند. این قانون با هدف حفظ نظم و جلوگیری از تکرار تخلفات در طول مسابقات وضع شده است.
با این حال، فیفا اکنون در حال بررسی اصلاحاتی است که اثر کارتهای زرد در مراحل ابتدایی را کاهش دهد تا بازیکنان بهدلیل اخطارهای انباشته در دیدارهای کماهمیتتر، از مراحل حساس حذف نشوند.
این تغییرات با ساختار جدید جام جهانی ۲۰۲۶ نیز مرتبط است؛ جایی که برای نخستینبار ۴۸ تیم حضور خواهند داشت و مرحله جدیدی به نام یکشانزدهم نهایی (۳۲ تیم) به رقابتها اضافه میشود. همین موضوع باعث افزایش تعداد بازیها و در نتیجه بالا رفتن احتمال دریافت کارت زرد و محرومیت بازیکنان شده است.
مسئولان فیفا نگران هستند که در صورت تداوم قوانین فعلی، برخی از ستارههای بزرگ فوتبال جهان بهدلیل اخطارهای قبلی دیدارهای مهم را از دست بدهند.
بر این اساس با پاک شدن کارتها در مقاطع مشخص فیفا بهدنبال ایجاد تعادل میان حفظ انضباط و تضمین حضور بهترین بازیکنان در مراحل پایانی است.
در عین حال این پیشنهاد ممکن است با واکنشها و بحثهایی در میان مسئولان فوتبال مواجه شود چرا که برخی معتقدند کاهش سختگیری در قوانین انضباطی میتواند به تضعیف نظم و یکپارچگی مسابقات منجر شود.
