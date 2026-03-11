پیروزی گالاتاسرای، اتلتیکو مادرید و بایرن مونیخ و توقف بارسلونا

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۴ بازی انجام شد که تیم گالاتاسرای ترکیه در خانه و با تک گل ماریو لمینا روی پاس ویکتور اوسیمن موفق شد لیورپول انگلیس را شکست دهد.

در این بازی هواداران گالاتاسرای برای حمایت از اوسیمن طرح زیبایی را در ورزشگاه رمس پارک به اجرا در آوردند.

نیوکاسل دیگر نماینده انگلیس در دقایق پایانی پیروزی مقابل بارسلونا را با نتیجه تساوی عوض کرد و دو تیم با نتیجه یک بر یک به کار خود پایان دادند. ابتدا هاروی بارنس برای نیوکاسل گلزنی کرد اما لامین یامال در دقیقه ۶+ ۹۰ و از روی نقطه پنالتی گل تساوی بخش را برای آبی و اناری پوشان به ثمر رساند.

اتلتیکو مادرید در خانه و در ورزشگاه واندا متروپولیتانو سومین نماینده انگلیس را در امر پیروزی ناکام گذاشت و شاگردان سیمیئونه موفق شدند با نتیجه ۵ بر ۲ میهمان خود را شکست دهند. مارکوس یورنته، آنتوان گریزمان، خولین آلوارز (۲ بار) و پاپه سار برای اتلتیکو و پدرو پورو و دومینیک سولانکه برای تاتنهام در این دیدار کلزنی کردند.

آتالانتا ایتالیا در خانه از تیم بایرن مونیخ آلمان میزبانی کرد و با شکست ۶ بر یک مقابل این تیم تحقیر شد. جوزپ استانیشیچ، میشل اولیسه (۲ بار)، سرژ گنابری، نیکولاس جکسون و جمال موسیالا برای بایرن مونیخ و ماریو پاشالیچ تک گل آتالانتا در این بازی را به ثمر رساندند.

در ادامه بازی های دور رفت این مرحله امشب بازی های زیر انجام خواهد شد.

* بایرلورکوزن - آرسنال؛ ساعت: ۲۱:۱۵

* بوده گلیمت - اسپورتینگ؛ ساعت: ۲۳:۳۰

* پاری سن ژرمن - چلسی؛ ساعت: ۲۳:۳۰

* رئال مادرید- منچستر سیتی؛ ساعت: ۲۳:۳۰