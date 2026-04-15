به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، دو تیم اتلتیکو مادرید و پاریسنژرمن با عبور از سد رقبای خود، راهی مرحله نیمهنهایی شدند.
تیم فوتبال اتلتیکو مادرید موفق شد در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با نتیجه ۳ بر ۲ از سد بارسلونا عبور کند و برای نخستین بار از سال ۲۰۱۷ به جمع چهار تیم پایانی لیگ قهرمانان اروپا راه یابد. در این دیدار، بارسلونا شروعی طوفانی داشت و خیلی زود توسط لامین یامال و فران تورس به گل رسید تا به بازگشت امیدوار شود، اما گل تعیینکننده آدمولا لوکمن باعث شد نماینده مادرید بار دیگر کنترل بازی را در دست بگیرد و صعود خود را قطعی کند.
اتلتیکو در ادامه مسابقه با اتخاذ یک ساختار دفاعی منسجم، حملات پرتعداد بارسلونا را مهار کرد و حتی اخراج اریک گارسیا در دقایق پایانی نیز نتوانست مانع حذف این تیم شود. شاگردان دیگو سیمئونه با این پیروزی بار دیگر توانایی خود در بازیهای حذفی را به نمایش گذاشتند.
در دیگر دیدار، تیم پاریسنژرمن مدافع عنوان قهرمانی، با برتری ۲ بر صفر مقابل لیورپول در ورزشگاه آنفیلد و در مجموع با نتیجه ۴ بر صفر، راهی مرحله نیمهنهایی شد. در این مسابقه، عثمان دمبله ستاره اصلی میدان بود و با به ثمر رساندن هر دو گل تیمش، نقش تعیینکنندهای در این پیروزی ایفا کرد.
لیورپول در نیمه دوم فشار زیادی روی دروازه حریف وارد کرد، اما دفاع منسجم پاریسیها و درخشش دروازهبان این تیم اجازه بازگشت را به شاگردان آرنه اسلات نداد. در نهایت، دمبله با گل دوم خود در وقتهای تلفشده، صعود تیمش را قطعی کرد.
بر این اساس، اتلتیکو مادرید و پاریسنژرمن با ارائه نمایشی متفاوت اما مؤثر، جواز حضور در مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا را به دست آوردند.
