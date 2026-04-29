تصویب دو قانون جدید در فوتبال؛ تشدید مجازات برای متخلفان در جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت fifa، در نشست ویژهای که در ونکوور کانادا برگزار شد، هیئت قانونگذاری فوتبال (IFAB) به اتفاق آرا دو تغییر مهم در قوانین فوتبال را تصویب کرد؛ تغییراتی که با پیشنهاد فیفا و پس از مشورتهای گسترده با نهادهای مختلف اتخاذ شدهاند و قرار است در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز اجرا شوند.
بر اساس قانون جدید، از این پس بازیکنانی که در درگیریهای داخل زمین دهان خود را میپوشانند تا رفتارهای تبعیضآمیز یا نامناسب را پنهان کنند، در صورت تشخیص داور میتوانند با کارت قرمز جریمه شوند. هدف از این قانون، مقابله با رفتارهای غیرورزشی و جلوگیری از پنهانکاری در صحنههای حساس عنوان شده است.
همچنین قانون دیگری نیز تصویب شده که بر اساس آن، هر بازیکنی که در اعتراض به تصمیم داور زمین بازی را ترک کند، میتواند با کارت قرمز جریمه شود. این قانون شامل اعضای کادر فنی نیز میشود؛ بهطوری که اگر آنها بازیکنان را به ترک زمین تحریک کنند، مشمول همین مجازات خواهند شد.
طبق اعلام IFAB، در صورتی که یک تیم باعث نیمهتمام ماندن مسابقه شود، در حالت کلی نتیجه بازی به سود حریف ثبت خواهد شد.
این تغییرات با هدف افزایش نظم، کاهش رفتارهای اعتراضی و مقابله با تبعیض در فوتبال حرفهای تصویب شدهاند و از مهمترین اصلاحات قوانین در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار میروند.
