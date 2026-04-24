سرهنگ هادی عبادی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درحال حاضر ترافیک خروجی در محورهای مواصلاتی نیمه سنگین و روان گزارش شده است.

وی افزود: احتمالا برای ساعت‌های بعدازظهر اجرای یک‌طرفه در محور کندوان و محدودیت مقطعی در هراز را خواهیم داشت.

رئیس پلیس راه استان مازندران بیان کرد: ترافیک در محورهای بزرگراهی، فرعی و روستایی استان نیز پرحجم است.

عبادی درباره وضعیت جوی محورهای شمال، اضافه کرد: محورهای شمال ابری و آفتابی است و مشکلی از لحاظ بارش نداریم.

وی خاطرنشان کرد: رعایت فاصله طولی، توجه کافی به جلو، رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از عجله و شتاب ضروری است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.