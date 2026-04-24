محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا اواسط وقت فردا جوی نسبتاً پایدار بر روی استان حاکم خواهد بود.
وی افزود: سپس بهتدریج سامانه بارشی استان را تحت تأثیر قرار میدهد و تا اوایل روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی تندباد لحظهای خواهد شد و در برخی مناطق نیز احتمال ریزش تگرگ وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: در این مدت با توجه به بالا بودن شاخصهای ناپایداری، احتمال رخداد گرد و خاک همرفتی در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان نیز پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: شمال خلیج فارس در این ایام مواج خواهد بود و در برخی ساعات احتمال رگبار و رعدوبرق نیز وجود دارد.
سبزهزاری بیان کرد: در شبانهروز گذشته رامشیر با ۳۳ و ایذه با ۹.۳ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی گفت: در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۳۲.۶ و کمینه ۱۵.۳ درجه سانتیگراد رسیده است.
