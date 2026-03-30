۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹

تداوم فعالیت سامانه بارشی در خوزستان تا سه‌شنبه؛ احتمال تگرگ و برف

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد از امروز تا اواخر روز سه‌شنبه استان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار دارد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فعالیت این سامانه موجب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان به‌ویژه مناطق شمالی، شمال‌شرقی، شرقی و ارتفاعات خواهد شد. همچنین احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در این مدت شمال خلیج فارس نیز نیمه‌مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود و سپس طی روز چهارشنبه مواج پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته آبادان با دمای ۲۶.۷ و دزپارت (دهدز) با دمای ۶ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی افزود: در همین مدت دمای هوای اهواز به بیشینه ۲۵.۶ و کمینه ۱۵.۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها