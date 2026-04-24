به گزارش خبرگزاری مهر، نشست آموزشی سامانه هوشمند خودکاربری اجرا با هدف تحول دیجیتال در فرآیندهای ثبتی، با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از روسا، کارشناسان اجرای اسناد و فناوری اطلاعات ادارات ثبت کشور در شهر ساری برگزار شد.
رویداد آموزشی سامانه هوشمند خودکار بری اجرا در راستای برنامه تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با تأکید بر هوشمندسازی فرآیندهای اجرایی طراحی شده است.
در این نشست، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت در جمع کارآموزان دوره آموزشی سامانه هوشمند اجرا، با اشاره به ضرورت گذار از ساختارهای سنتی به سامانههای نوین، اظهار داشت: با هوشمندسازی و الکترونیکیسازیِ عمیق، هدف ما حذف کامل ارتباطات فیزیکی و مراجعات حضوریِ مردم به واحدهای اجرای ثبت است. این تحول، نه تنها زمان رسیدگی به درخواستها را به حداقل میرساند، بلکه گام بلندی در جهت شفافیت و کاهش تخلفات اداری محسوب میشود.
وی در ادامه با تأکید بر رویکرد عملیاتی به فناوری، خاطرنشان کرد: الکترونیکیسازی نباید صرفاً به یک شعار سازمانی تبدیل شود؛ این راهبرد باید در تک تک ارکان، از دفاتر اسناد رسمی تا واحدهای اجرایی و ستادی، نهادینه گردد. در غیر این صورت، تحقق عدالت ثبتی و دسترسی آسان همگانی محقق نخواهد شد.
بابایی همچنین راهاندازی کارگزاریهای فنی و مهندسی را یکی از اقدامات کلان سازمان در حوزه برونسپاری هوشمند فعالیتها دانست و گفت: این کارگزاریها با بهرهگیری از متخصصان رسمی، ضمن تسهیل امور مردم در فرآیندهای کارشناسی و ارزیابی املاک، بار مراجعات را از دوش ادارات ثبت برداشته و دقت و سرعت را چندبرابر میکنند.
در جریان این برنامه آموزشی، شرکتکنندگان به صورت تخصصی با نحوه کاربری سامانه خودکاربری اجرا، فرآیندهای نوین اجرایی، نکات کاربردی در ثبت درخواستها، و راهکارهای رفع خطاها و چالشهای احتمالی آشنا شدند. کارشناسان فناوری اطلاعات نیز به شبیهسازی پروندههای واقعی و عیبیابی سناریوهای بحرانی پرداختند.
بر اساس اعلام مسئولان سازمان، با اجرای کامل سامانه هوشمند خودکاربری اجرا، تمامی فرآیندهای مرتبط با درخواستهای اجرا در ادارات ثبت اسناد و املاک کشور به صورت تمامخودکار و با حداکثر حذف عامل انسانی انجام خواهد شد. این رویکرد، امکان دخالتهای سلیقهای و خطاهای ناخواسته را به صفر نزدیک کرده و یکپارچگی رویههای ثبتی را تضمین میکند.
هدف اصلی این دوره، ارتقای دانش تخصصی همکاران اجرایی و فناوری اطلاعات، تسهیل امور اجرایی برای اصحاب دعاوی و عموم مردم، افزایش دقت و سرعت در رسیدگی، و بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای سامانه خودکاربری عنوان شد.
در پایان نشست، بر ضرورت استفاده کامل از فرصت آموزشی فراهمشده، طرح پرسشها و رفع ابهامات، و تقویت روحیه همکاری و همافزایی میان همکاران تأکید شد. همچنین مقرر گردید مسائل و چالشهای احتمالی در محیط اداره با رویکرد تعامل، هماهنگی و همفکری گروهی مدیریت شود تا فرآیند انتقال به سامانه جدید با کمترین اختلال ممکن همراه باشد.
این نشست، گامی عملی در جهت تحقق سند تحول قوه قضاییه و عدالت هوشمند در حوزه ثبتی کشور محسوب میشود و انتظار میرود با استقرار کامل سامانه خودکاربری اجرا، شاهد کاهش چشمگیر اطاله دادرسی اجرایی و افزایش رضایتمندی شهروندان باشیم.
نظر شما