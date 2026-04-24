۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۱۵

سامانه بارشی قوی با خطر سیلاب و خسارت در راه ایلام

ایلام - مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از تقویت سامانه بارشی در استان طی روزهای آینده خبر داد.

محمدعلی پاکدل‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۴ در پی هشدار سطح زرد قبلی خبر داد و گفت: از عصر روز شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه، سامانه بارشی نسبتاً قوی وارد استان می‌شود که فعالیت آن تا روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این سامانه به‌صورت متناوب فعال خواهد بود، افزود: در برخی نقاط استان احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها وجود دارد که می‌تواند مخاطراتی را به همراه داشته باشد.

پاکدل‌نژاد درباره نوع مخاطرات این سامانه تصریح کرد: رگبار باران، رعد و برق، احتمال تگرگ، وزش باد شدید موقت و مه از جمله پدیده‌های پیش‌بینی‌شده است که می‌تواند منجر به آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام ادامه داد: احتمال اصابت صاعقه به‌ویژه در ارتفاعات، خسارت به محصولات کشاورزی و باغی، آسیب به سازه‌های سبک و موقت در اثر وزش باد شدید و همچنین ریزش‌های جاده‌ای از دیگر پیامدهای این سامانه بارشی خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان گفت: مردم از تردد در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی در این بازه زمانی پرهیز داشته باشند.

پاکدل‌نژاد همچنین توصیه کرد: دامداران از چرای احشام در ارتفاعات خودداری کنند، سازه‌های سبک را مقاوم‌سازی کنند و کشاورزان نیز نسبت به تسریع در برداشت محصولات در مناطق گرمسیری و انتقال آن‌ها به مکان‌های مسقف اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: پاکسازی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، رعایت نکات ایمنی در رانندگی و آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران برای مقابله با حوادث احتمالی ضروری است.

