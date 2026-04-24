سامانه بارشی قوی با خطر سیلاب و خسارت در راه ایلام

محمدعلی پاکدل‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۴ در پی هشدار سطح زرد قبلی خبر داد و گفت: از عصر روز شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه، سامانه بارشی نسبتاً قوی وارد استان می‌شود که فعالیت آن تا روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این سامانه به‌صورت متناوب فعال خواهد بود، افزود: در برخی نقاط استان احتمال تقویت نقطه‌ای بارش‌ها وجود دارد که می‌تواند مخاطراتی را به همراه داشته باشد.

پاکدل‌نژاد درباره نوع مخاطرات این سامانه تصریح کرد: رگبار باران، رعد و برق، احتمال تگرگ، وزش باد شدید موقت و مه از جمله پدیده‌های پیش‌بینی‌شده است که می‌تواند منجر به آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان ایلام ادامه داد: احتمال اصابت صاعقه به‌ویژه در ارتفاعات، خسارت به محصولات کشاورزی و باغی، آسیب به سازه‌های سبک و موقت در اثر وزش باد شدید و همچنین ریزش‌های جاده‌ای از دیگر پیامدهای این سامانه بارشی خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان گفت: مردم از تردد در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی در این بازه زمانی پرهیز داشته باشند.

پاکدل‌نژاد همچنین توصیه کرد: دامداران از چرای احشام در ارتفاعات خودداری کنند، سازه‌های سبک را مقاوم‌سازی کنند و کشاورزان نیز نسبت به تسریع در برداشت محصولات در مناطق گرمسیری و انتقال آن‌ها به مکان‌های مسقف اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: پاکسازی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، رعایت نکات ایمنی در رانندگی و آمادگی کامل دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران برای مقابله با حوادث احتمالی ضروری است.