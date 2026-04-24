حضور کاروان «زیر سایه خورشید» خادمان حرم رضوی در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، خادمیاران حرم رضوی از صبح امروز جمعه در قالب گروه های مختلف در حالی که تبرکهای حرم امام رضا(ع) را به همراه داشتند میهمان مردم مناطق مختلف استان البرز شدند.

حضور در منازل شهدای حمله متجاوزانه آمریکایی - صهیونی ، ادای احترام به مقام شامخ شهدا ، حضور در مصلی های نماز جمعه ، اجرای برنامه پیاده روی در مناطق مختلف با مدیحه سرایی از جمله برنامه های این خادمیاران رضوی است.

چهار هزارو ۸۳۵ خادمیار در این استان فعالیت دارند که نقش موثری در اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی در البرز را ایفا می کنند.

همچنین با فعالیت ۲هزارو ۷۳۷ نفر یاور رضوی در استان البرز در قالب کانون های محلی و تخصصی اقدامات موثری در این زمینه صورت می گیرد.

دردهه کرامت امسال بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی درنقاط مختلف استان البرز با ایجاد کانون های تخصصی در شهرستان ها و محلات با هدف ترویج فرهنگ کرامت اجرا می شود.

برنامه‌های این دهه از روز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه جاری با حضور نمادهای رضوی، از جمله پرچم متحرک آستان قدس رضوی، در کنار خانواده های متوفیان و بیماران آغاز شده است.

مسوول روابط عمومی کاروان زیر خورشید در این باره گفت: امروز گروه های خادمیار در شهرستان نظرآباد پس از ادای احترام به مزار شهدای گمنام ، سرکشی و دلجویی از خانواده شهدای حمله متجاوزانه آمریکایی - صهیونی در این شهرستان خواهند داشت.

« ابراهیم نوروزی» افزود: همچنین این خادمیاران به رسم قدردانی از زحمات گروه های امدادی بازدیدی نیز از ایستگاه های آتش نشانی خواهند داشت.

وی گفت: به منظور بهره مندی عموم مردم از متبرک های خادمیاران ، گروه های ویژه ای نیز در مصلی ها حضور می یابند.

نوروزی یادآورشد: دیدار با جانبازان سرافراز انقلاب اسلامی ، عیادت از مجروحان حمله متجاوزانه آمریکایی - صهیونی از دیگر ویژه برنامه های این خادمیاران است.