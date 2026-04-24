به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا امام جمعه پارسیان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن تبریک فرا رسیدن میلاد باسعادت امام رضا (ع) در ۱۱ ذی‌القعده و آغاز دهه کرامت، اظهار داشت: امامت و رهبری الهی هم ریشه دین است، هم نظام‌بخش مسلمانان و هم عامل عزت مؤمنان؛ خدای را شاکریم که در زمان غیبت امام معصوم، راه امامت و رهبری ولی فقیه را می‌پیماییم.

وی با اشاره به برنامه‌های دهه کرامت از جمله طرح «زیر سایه خورشید» با حضور خادمان حرم امام رضا (ع) در شهرستان پارسیان، از عموم مردم برای حضور در محافل و مجالس جشن دعوت کرد.

امام جمعه پارسیان با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، تصریح کرد: این نامگذاری به این دلیل است که همه دنیا و به خصوص برخی همسایگان بدانند که با اقدامات جعلی، نام خلیج فارس تغییر نخواهد کرد. ملت شریف ما از هویت و داشته‌های خود هرگز دست برنمی‌دارد. جزایر سه‌گانه خلیج فارس جز لاینفک خاک ایران است و ذره‌ای از آن جدا نخواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات جنگ، گفت: دشمن پس از دیدن قدرت نیروهای مسلح و اتحاد ملت ایران، مجبور شد آتش‌بس یک‌طرفه را تمدید کند، اما ایران هنوز این آتش‌بس را نپذیرفته است. دشمن به نفس‌های آخر افتاده و تمدید یک‌طرفه آتش‌بس توسط ترامپ، یک شکست راهبردی برای آمریکا و پیروزی دیگری برای ایران اسلامی بود.

اسماعیل‌نیا با اشاره به نتایج یک نظرسنجی افزود: ۷۲ درصد مردم ایران می‌گویند آینده کشور بعد از جنگ بسیار بهتر از قبل می‌شود، ۶۴ درصد با مذاکره مخالفند و ۸۵ درصد با محدودیت صنعت موشکی مخالفت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تنگه هرمز کاملاً تحت کنترل نیروهای مسلح ما باقی می‌ماند و در صورت ادامه تجاوزات دشمنان، تنگه باب المندب را نیز خواهیم بست و اقتصاد مستکبران را قفل خواهیم کرد.

امام جمعه پارسیان در پایان ضمن حمایت از اقدامات دولت در پیگیری حقوقی علیه کشورهای همکار با آمریکا و اسرائیل، تأکید کرد: پس از پیروزی قطعی، نوبت تعقیب و مجازات متجاوزان فرا می‌رسد. اگر یک بار دیگر از خاک یا آسمان کشورهای همسایه علیه ایران اقدامی شود، بلایی بر اقتصاد و سرزمین آنان خواهیم آورد که برای همیشه از رفاه و تجارت خداحافظی کنند.