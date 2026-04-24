تخفیف عوارض صدور پروانه و تغییر کاربری برای تأسیسات گردشگری لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله عباسیان از ابلاغ مصوبه بخشودگی و تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری برای تأسیسات گردشگری در هشت شهر لرستان خبر داد.
وی افزود: با پیگیریهای به عمل آمده توسط این اداره کل و با مساعدت معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و شهرداریهای استان، تعداد هشت شهر از مراکز شهرستانهای استان اقدام به اعمال تخفیفات عوارض صدور پروانه ساختمانی و تغییر کاربری برای تأسیسات گردشگری در سال ۱۴۰۵ شده اند.
معاون اداره کل میراث فرهنگی لرستان با تشریح جزئیات این تخفیفات، بیان داشت: در شهر خرمآباد، هتل پنج ستاره از 100 درصد و هتل چهار ستاره از 80 درصد تخفیف بهرهمند خواهند شد و سایر تأسیسات گردشگری نیز مشمول 50 درصد تخفیف میشوند. همچنین، الیگودرز به همه تأسیسات گردشگری خود تخفیف 60 ردصد ارائه میدهد و پلدختر نیز 50 درصد تخفیف برای همه تأسیسات در نظر گرفته است.
عباسیان، افزود: در شهر بروجرد، هتل پنج ستاره از 50 درصد و هتل چهار ستاره و سه ستاره از 30 درصد تخفیف برخوردار میشوند. واحدهای تجاری در اماکن گردشگری این شهر نیز از 50 درصد تخفیف بهرهمند خواهند شد. شهرهای دورود، ازنا، دلفان و رومشکان نیز به ترتیب تخفیفات 40 درصد، 30 درصد، 20 درصد و پنج درصد را برای همه تأسیسات گردشگری اعمال خواهند کرد.
وی این مصوبه را گامی مهم در راستای حمایت از سرمایهگذاران و فعالان حوزه گردشگری استان دانست و ابراز امیدواری کرد که این تسهیلات، زمینه را برای توسعه هرچه بیشتر زیرساختهای گردشگری و ارتقای سطح خدمات در این صنعت فراهم آورد.
