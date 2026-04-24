۹ دستگاه ماینر در شهرستان هویزه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مالک حزبائی ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز (ماینر) در یکی از محلات شهرستان، موضوع در دستور کار پلیس انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات فنی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن تعداد ۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز و چک پول تقلبی کشف کردند.

سرهنگ حزبائی با بیان اینکه در این رابطه یک متهم دستگیر شد، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی ماینر کشف شده را بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.