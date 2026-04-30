۱۴ دستگاه ماینر در دشت آزادگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین بیت سیاح ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) غیرمجاز توسط افرادی در یکی از مناطق شهرستان دشت آزادگان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ با انجام اقدامات فنی، به دو محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آنها تعداد ۱۴ دستگاه استخراج رمز ارز کشف کردند.

سرهنگ بیت سیاح با بیان اینکه در این راستا دو متهم دستگیر شدند، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی ماینر کشف شده را بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به‌منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.