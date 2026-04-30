  1. استانها
  2. خوزستان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵

۵ دستگاه ماینر در هویزه کشف شد

هویزه - فرمانده انتظامی هویزه از کشف پنج دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز (ماینر) در یکی از مناطق این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد مالک حزبائی صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی خبری مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز (ماینر) در یکی از محلات شهرستان، موضوع در دستور کار پلیس انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن تعداد پنج دستگاه استخراج رمز ارز راکشف کردند.

سرهنگ حزبائی با بیان اینکه در این راستا یک متهم دستگیر شده، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی ماینر کشف شده را بالغ به چهار میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به‌منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6815922

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

