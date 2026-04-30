۵ دستگاه ماینر در هویزه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ستاد مالک حزبائی صبح امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی خبری مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز (ماینر) در یکی از محلات شهرستان، موضوع در دستور کار پلیس انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن تعداد پنج دستگاه استخراج رمز ارز راکشف کردند.

سرهنگ حزبائی با بیان اینکه در این راستا یک متهم دستگیر شده، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی ماینر کشف شده را بالغ به چهار میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هویزه بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به‌منظور سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.