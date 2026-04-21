  1. استانها
  2. خوزستان
۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

۹ دستگاه ماینر در دشت آزادگان کشف شد

اهواز - فرمانده انتظامی دشت آزادگان از کشف ۹ دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز (ماینر) در یکی از مناطق این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بیت سیاح اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز (ماینر) در یکی از محلات شهرستان دشت آزادگان، موضوع در دستور کار پلیس انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات فنی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن تعداد ۹ دستگاه استخراج رمز ارز و یک قبضه سلاح شورشی کشف کردند.

سرهنگ بیت سیاح با بیان اینکه در این راستا دو متهم دستگیر شدند، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی ماینر کشف شده را بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6807170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

