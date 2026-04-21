۹ دستگاه ماینر در دشت آزادگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بیت سیاح اظهار کرد: در پی دریافت خبری مبنی بر استفاده از دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز (ماینر) در یکی از محلات شهرستان دشت آزادگان، موضوع در دستور کار پلیس انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات فنی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن تعداد ۹ دستگاه استخراج رمز ارز و یک قبضه سلاح شورشی کشف کردند.

سرهنگ بیت سیاح با بیان اینکه در این راستا دو متهم دستگیر شدند، بیان کرد: کارشناسان ارزش ریالی ماینر کشف شده را بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دشت آزادگان بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.