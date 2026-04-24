۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

موشک سنگرشکن GBU‑39 در عمق ۱۳ متری زمین در یزد خنثی شد

یزد - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: موشک باقی‌مانده از جنگ تحمیلی سوم در یکی از منازل شهر یزد که موشک سنگرشکن GBU‑39 بود در عمق ۱۳ متری زمین خنثی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی، با قدردانی از تلاش دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اجرایی استان، از خنثی‌سازی موفق یک فروند موشک باقی‌مانده از ایام جنگ تحمیلی سوم در یکی از منازل شهر یزد خبر داد.

وی اظهار داشت: این موشک که به یک منزل مسکونی اصابت کرده و در عمق حدود ۱۳ متری زمین باقی مانده بود، امروز با تلاش یگان چک و خنثی‌سازی سپاه الغدیر یزد و با همکاری تیم چک و خنثی‌سازی فراجای استان یزد کشف، خنثی و از محل خارج شد.

دهستانی افزود: بر اساس اعلام کارشناسان، این مهمات از نوع موشک سنگرشکن مدل GBU‑39 بوده که با رعایت کامل ملاحظات ایمنی، حفاظتی و تأمینی و بدون هیچ‌گونه خسارت جانی یا انفجار، خنثی و به محل امن منتقل شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین از همکاری فرمانداری یزد، مدیریت بحران استان و اداره‌کل امنیتی و انتظامی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد در مدیریت این عملیات قدردانی کرد و گفت: هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در اجرای ایمن و سریع این عملیات و حفظ امنیت و آرامش شهروندان داشته است.

کد مطلب 6809935

    • IR ۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      مهندسی معکوس 👌
    • IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      بی شرف های بی ناموس سنگر شکن زدن تو منازل مسکونی، لعنت بهتون صهيونيستيهای حرومی

    پربازدیدها

    پربحث‌ها