موشک سنگرشکن GBU‑39 در عمق ۱۳ متری زمین در یزد خنثی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی، با قدردانی از تلاش دستگاههای امنیتی، انتظامی و اجرایی استان، از خنثیسازی موفق یک فروند موشک باقیمانده از ایام جنگ تحمیلی سوم در یکی از منازل شهر یزد خبر داد.
وی اظهار داشت: این موشک که به یک منزل مسکونی اصابت کرده و در عمق حدود ۱۳ متری زمین باقی مانده بود، امروز با تلاش یگان چک و خنثیسازی سپاه الغدیر یزد و با همکاری تیم چک و خنثیسازی فراجای استان یزد کشف، خنثی و از محل خارج شد.
دهستانی افزود: بر اساس اعلام کارشناسان، این مهمات از نوع موشک سنگرشکن مدل GBU‑39 بوده که با رعایت کامل ملاحظات ایمنی، حفاظتی و تأمینی و بدون هیچگونه خسارت جانی یا انفجار، خنثی و به محل امن منتقل شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد همچنین از همکاری فرمانداری یزد، مدیریت بحران استان و ادارهکل امنیتی و انتظامی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد در مدیریت این عملیات قدردانی کرد و گفت: هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای مسئول نقش مهمی در اجرای ایمن و سریع این عملیات و حفظ امنیت و آرامش شهروندان داشته است.
