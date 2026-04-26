به گزارش خبرگزاری مهر، یگان کشف و خنثیسازی سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان موفق به کشف و خنثیسازی بیش از ۱۵ فروند موشک سنگین متعلق به دشمن متخاصم در جریان جنگ تحمیلی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شد.
این موشکها عمدتاً از نوع GBU،BLU و دیگر مدلهای پیشرفته آمریکایی بودهاند که به فضل الهی مکانیسم انفجاری آنها به درستی عمل نکرده و به صورت سالم در اختیار نیروهای متخصص قرار گرفت.
پس از عملیات خنثیسازی موفق، این تجهیزات جهت انجام مهندسی معکوس به واحدهای فنی و تحقیقاتی منتقل شدند.
بر اساس گزارش دریافتی، از آغاز درگیریها تاکنون بیش از ۶۰ فروند موشک و پهپاد توسط نیروهای سپاه امام سجاد (ع) کشف، خنثیسازی یا منهدم شده و در برخی موارد نیز برای مطالعات فنی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
در میان تجهیزات کشفشده، انواع موشکهای سنگرشکن، کروز و پهپادهای پیشرفته دشمن از جمله مدلهای هاروپ، لوکاس، امکیو ناین و هرمس مشاهده شده است.
بسیاری از این سامانهها بهصورت سالم کشف شدهاند و عملیات خنثیسازی در تمامی مناطق و شهرهای استان با موفقیت کامل به پایان رسیده است.
