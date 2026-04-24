امام جمعه کرج: دشمن درمواجهه با ملت ایران دچار اشتباه محاسباتی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد مهدی حسینی همدانی درخطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان کرج افزود: یکی از نقاط تاریخ بیان حادثه ای است که درگذشته بود اما راه آینده را نشان می دهد که یکی از وقایع تاریخی این دوره واقعه طبس است که مدرسه ای از درس ها عبرت ها بوده اما استکبار درس های لازم را نگرفت .

وی بیان داشت: طبس دوم به گردن دشمن انداخته شده و در واقعه طبس جبهه حق با اعتماد به بنده های خدا در مسیر درست حرکت و تا پیروزی تلاش کرده بود بنابراین مشمول رحمت الهی قرار گرفت بطوریکه در دنیا آمریکا بی آبرو شد .

امام جمعه کرج گفت: دشمن هرچه قوی تر باشد در مواجهه با مردمی که در مسیر حق و تبعیت امام حق هستند دچار اشتباه محاسباتی می شود بنابراین اقدامات اشتباه می کند حتی اگر دقیقترین پیش بینی ها را داشته باشد.

وی اضافه کرد: چراکه اراده الهی طوری عمل می کند که دشمن به مقصد نرسد اگر به تاریخ نگاه کنیم ازبهمن سال ۵۷ تهدید به بمب اتم و سنگرشکن، دولت سازی ،ائتلاف سازی شدیم و جنگ ترکیبی فراهم کردند بطوریکه رهبر و فرزانگان ، دانشمندان را به شهادت رساندند .

آیت الله حسینی همدانی بیان داشت: اما ایران قوی و مستقل شد و با پیشرفت در عرصه های مختلف با اتکا بر حاکمیت مردمی بنابراین با اقتدار منطقه ای و جهانی که داریم هرچه دشمنی کنند پاسخ ما مرگ بر آمریکا است چراکه شکست آمریکا معجزه الهی بود.

وی تاکید کرد: یکی از معجزه ها حضور مردم در خیابانها است چراکه پایان جنگ را تعیین می کند بنابراین آن را پرشور و با اصلابت ادامه دهید چراکه دشمن مایوس شده اما تلاش می کند این مهم کمرنگ شود .

امام جمعه کرج گفت: مسیر جان فدا از مرز ۳۰میلیون گذشت و هرسال که روز خلیج فارس در ۱۰ اردیبهشت است باید آن را گرامیداشت چراکه این خلیج همیشه فارس بوده و هست.

آیت الله حسینی همدانی اضافه کرد: تنگه هرمز یکی از مهمترین تنگه های جهان است که دراختیار ایران قرار دارد از آنجاییکه استقلال هویتی درحفظ داشته ها و عقب نشینی نکردن در برابر مستکبران است باید تلاش های ویژه در این زمینه داشت .

وی یاد آور شد: تنگه هرمز نقش موثری بر بازارجهانی و کنترل آن دارد و نیروی دریایی سپاه برتنگه مسلط است و این نکته را نیز باید گفت ما جنگ طلب نیستیم و نبودیم اما حافظ استقلال هویت و هستیم بنابراین اگر کسی چشم طمع داشته باشد دست او را با قدرت قطع می کنیم .

نماینده ولی فقیه دراستان البرز گفت: حضرت آقا در پیام سه توصیه راهبردی دراین مقطع تا مرحله وصول به آنچه به متعلق به ما است داشتند و فرمودند که سه کار باید باشد، اول مراعات یکدیگر همبستگی و اهل مواسات ، دوم مراقبت از رسانه ها که قصد نفوذ دارند و سوم زنده نگه داشتن انتقام خون شهدا نه درشعائر بلکه در حالت مستمر و باید اذعان داشت در سایه جهاد اقتصاد هم درست می شود.

وی افزود: امروز به مردم دنیا جرات دادیم ، حضور شما در میدان به نفع انقلاب و ارزشهای دینی ،به نفع مردم جهان و منطقه است که جرثومه فساد عقب نشینی می کند.

نماینده ولی فقیه دراستان البرز درادامه تاکید کرد: فرزندان را درتربیت نباید رها کرد و اولویت را باید با معارف قرآن و الهی قرار دارد .متاسفانه عده ای از ما احساس نمی کنیم که به آیات قرآنی نیاز داریم درحالی که چراغ راه در مسایل اجتماعی و فردی است حتی درسیاست داخلی و خارجی باید به آنها توجه داشت بنابراین باید مسایل قران را در زندگی جاری و ساری کرد .

وی با گرامیداشت ایام دهه کرامت یاد آور شد: بعضی وقت ها به بدترین شکل ممکن تبلیغ اهل بیت(ع) را داریم امام شهید درسال ۱۴۰۳ در کنگره جهانی حضرت رضا (ع) فرمودند که نقایص زیاد نسبت به تبلیغ ائمه در جامعه شیعه است که همگی باید درصدد رفع آن باشیم .

آیت الله حسینی همدانی اضافه کرد: برخی اهل بیت(ع) را درحد روضه میشناسیم بنابراین رسالت معرفی ائمه به دنیا که باید معرفی شود و درسه زمینه های بعد معنوی ، سبک زندگی و سیاست مدنظر قرار گیرد .

وی بیان داشت: باید ائمه (ع) را به داخل و خارج معرفی کنیم باید فضاهایی ایجاد کنیم تعاملی بین ادیان و جریان های فکری در عرصه های مختلف بوجود آید چراکه مکتب اهل بیت(ع) توانمندی پاسخ به نیازهای به روز جهان را دارد.

امام جمعه کرج تاکید کرد: درشرایطی که ارتباطات آسان شده باید عرضه کلام ائمه (ع) را از طریق زبان های مختلف و رسانه های مختلف داشت اگر کسی بتواند با زبان روز دنیا حقوق کودکان، زنان، محیط زیست و امنیت روانی از منظر اهل بیت بیان کند جذب قطعی خواهد بود.

وی ادامه داد: امام شهید درخصوص مناظره های علمی ، آزاد اندیشی اسلامی به ویژه دردانشگاه ها تاکید داشتند.

وی با اشاره به حدیثی از امام صادق (ع) گفت: شعییان ما درسه نوبت وقت نماز، درنگهداری اسرارشان از دشمنان ما و در همدردی به یکدیگر امتحان می شوند .

نماینده ولی فقیه دراستان البرزتجمع های شبانه مردم را کار تشکیلاتی خواند که با نظم و هدف مشترک صورت می گیرد و افزود: اسلام افشای مسایل نظامی که به امنیت ملی برمی گردد را نکوهش کرده و نقل حتی اخبار شکست و پیروزی قبل از عرضه انسان اجازه ندارد بگوید یعنی باید مسوولیت پذیر بود.

وی ادامه داد: باید ازنشر اطلاعات و شایعات که به وحدت جامعه آسیب می زند جلوگیری گیری کرد، برخی به دنبال نشر تمام اطلاعات هستند درحالی که دشمن را در ابهام نگه داشتن یک استراتژی است تا دشمن شروع به حرف زدن کند.

امام جمعه کرج یاد آور شد: حفظ وحدت اجتماعی واجب است همه دراین مسیر حرکت کنیم چراکه دشمن هیچ زمانی را از دست نمی دهد از هیج فرصتی نمی گذرد برای از بین بردن اتحاد بین مردم و بین مردم و مسوولان دشمن رسانه درست کرده و بسیار هزینه داشته است .

وی گفت: این هزینه ها از روی دلسوزی نیست قصد آن ایجاد هنجارشکنی و ناامیدی است اگر از خبری عصبانی خیلی شاد یا خیلی ناراحت شدید بلافاصله عکس العمل نشان ندهید باید منبع خبر ازکجاست چه کسی از ان سود می برد !

امام جمعه کرج تاکید کرد: باید سندی برای راست آزمایی آن خبرداشت می بینیم که معلون خیبثت (ترامپ) در روز دورغ می گوید ولی هدفمند می گوید این بدبختی مردم امریکا است که رییس جمهورش دروغگو است .

وی بیان داشت: اسرار نظامی که خاص نیست به موقع به مردم اطلاع رسانی شود تا دشمن سو استفاده نکند و عزیزان در توئیت ها و پیام ها مراقب باشند تا نوشته هایشان در فضای مجازی ایجاد اشکال نکند .