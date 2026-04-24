۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰

عراقچی:

موضوعات دوجانبه و رایزنی درباره تحولات منطقه‌ای هدف سفر به منطقه است

وزیر امور خارجه نوشت: عازم سفری به اسلام‌آباد، مسقط و مسکو هستم، هدف از این سفرها، هماهنگی نزدیک با شرکای خود در موضوعات دوجانبه و رایزنی درباره تحولات منطقه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر خارجه عصر جمعه ۴ اردیبهشت ماه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس اخبار منتشر شده درباره سفر قریب الوقوع به چند کشور همسایه را تایید کرد و نوشت: همسایگان ما در اولویت ما قرار دارند.

وزیر خارجه در این متن کوتاه نوشت: عازم سفری به اسلام‌آباد، مسقط و مسکو هستم، هدف از این سفرها، هماهنگی نزدیک با شرکای خود در موضوعات دوجانبه و رایزنی درباره تحولات منطقه‌ای است. همسایگان ما در اولویت ما قرار دارند.

براساس این گزارش، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه از شامگاه جمعه ۴ اردیبهشت، سفر دوره‌ای خود را به اسلام آباد، مسقط و مسکو آغاز خواهد کرد.

    • IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      عراقچی هیچگاه در مذاکرات موفق نشده و آخرش به جنگ منتهی شده است.
    • IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      کاش جنگ تمام بشه
    • IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      طاقت بیارید، با دیپلماسی التماسی چیزی جز جنگ عاید نشده
    • IR ۰۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      هر حرکت به سمت دشمن برای دست دادن مساوی هست با دادن امتیاز از خود و‌ مردم به دشمن و دریافت هیچ..
    • IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      امیدوارم آقای عراقچی فریب دشمنو نخوره. با توافقات آبکی سایه جنگ برطرف نمی شه.

