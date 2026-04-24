به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر خارجه عصر جمعه ۴ اردیبهشت ماه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس اخبار منتشر شده درباره سفر قریب الوقوع به چند کشور همسایه را تایید کرد و نوشت: همسایگان ما در اولویت ما قرار دارند.
وزیر خارجه در این متن کوتاه نوشت: عازم سفری به اسلامآباد، مسقط و مسکو هستم، هدف از این سفرها، هماهنگی نزدیک با شرکای خود در موضوعات دوجانبه و رایزنی درباره تحولات منطقهای است. همسایگان ما در اولویت ما قرار دارند.
