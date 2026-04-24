  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۲۰

وزیر خارجه پاکستان: مشتاقانه در انتظار دیدار با همتای ایرانی خود هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان گفت که مشتاقانه منتظر دیدارهای پربار با همتای ایرانی خود با هدف ارتقای صلح و ثبات منطقه‌ای است.

مقامات پاکستانی پیش از این از ورود سیدعباس عراقچی و هیئت همراه وی به این کشور خبر داده بودند.

در پی سفر عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان که بدون همراهی با محمدباقر قالیباف مذاکره کننده ارشد کشورمان و برای دیدار دوجانبه با مقامات اسلام آباد و مسقط و مسکو به اسلام آباد وارد شده است، کاخ سفید مدعی شد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر فرستادگان رئیس جمهور این کشور برای مذاکره در مورد ایران به پاکستان می‌روند.

ایران اعلام کرده است که تا زمانی که نیروهای آمریکایی به محاصره بنادر و سواحل ایران ادامه می‌دهند و تا زمانی که واشنگتن به خواسته‌های «زیاده‌خواهانه» خود پایبند است، راهی دور دوم مذاکرات نخواهد شد.

کد مطلب 6810160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۵:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      نميشه يك بام و دو هوا ( كشور طرح دوست پاكستان ) حملات همزمان با آمريكا به سمت افغانستان …

    پربازدیدها

    پربحث‌ها