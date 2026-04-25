حجت الاسلام تاج: وحدت در مسیر پرچم مقدس را حفظ کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود تاج شامگاه شنبه، در پنجاه و ششمین تجمع مردم لنگرود در سوگ رهبر شهید، اظهار کرد: این اجتماع با شکوه که تک تک شما مردم از زن و مرد و کوچک و بزرگ در آن شرکت دارید، قدم بزرگی را در پنجاه و اندی شب برداشته اید.
این کارشناس مذهبی با تأکید بر اینکه کسانی که خدا را یاری کنند دو چیز نصیبشان میشود، تصریح کرد: اولین چیز این است که خداوند شما را یاری میکند و دوم اینکه ثبات و استواری به شما عطا میکند.» وی افزود: «اگر خداوند شما را یاری کند هیچ کس به شما غلبه نخواهد کرد.
حق و باطل این بار آشکارتر از همیشه
حجت الاسلام تاج با اشاره به اینکه مقصود از یاری خداوند متعال، یاری حق است، بیان کرد: هیچوقت در تاریخ حق و باطل چنین آشکار نبوده است.
وی ادامه داد: دشمنی که شروع جنگش با به شهادت رساندن ولی خداوند و کودکان یک مدرسه است و رسم و راهش به جزیره کودکخواران میرسد، به طور آشکار و قطعی باطل است و آن که در مقابلش باشد حق است. شما مردم اکنون با حق هستید.
این کارشناس فرهنگی با اشاره به اینکه خداوند کنار هم قرار گرفتن مردم در راه حق را به طور ویژه دوست دارد، اذعان کرد: تفاوتهای سیاسی، فکری، حتی شیعه و سنی بودن در این اجتماعات کنار رفته و همه ما زیر بیرق رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای هستیم.
اتحاد را حفظ کنیم؛ تفرقه کفران نعمت است
وی با تأکید بر اینکه در طول تاریخ چنین وحدتهایی آزموده شده است، عنوان کرد: مثالش داستان حضرت موسی است که وقتی قومش را مدتی تنها گذاشت، به سمت گوسالهپرستی رفتند.
این کارشناس مذهبی خاطرنشان کرد: باید در چنین شرایطی به ریسمان الهی چنگ انداخت. اکنون مصداق ریسمان الهی، وحدت در مسیر پرچم مقدسمان و رهبر عزیز است. باید ارزش این اتحاد حفظ بشود.
حجت الاسلام تاج در پایان با بیان اینکه در دیدگاه خداوند متعال تفرقه کفران نعمت است، گفت: البته مطالبهگری منافاتی با اجتماع ندارد. آنچه که میخواهیم را از دولت مردان مطالبه کنیم. گوش دولت مردان و فرماندهان نظامی ما به شماست و از همین بابت است که دولت مردان مجددا به پاکستان نرفتند.
