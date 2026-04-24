توانایی: فرزندانتان در نیروی دریایی در برابر دشمن دلیرانه ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا توانایی شامگاه جمعه، در پنجاه و پنجمین شب تجمع مردم لنگرود در سوگ رهبر شهید، اظهار کرد: شما مردم با حضور خود در خیابان ها و میادین به وطن فروشان و دشمنان خارجی احازه عرض اندام ندادید.

معاون فرهنگی نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه لنگرود ۶۵۱ شهید تقدیم اسلام و وطن کرده، تصریح کرد: شهدایی چون سردار املاکی، سردار حق بین، شهید حسین پور و همچنبن نه گل پرپری که در این جنگ تقدیم کردید.

وی خاطرنشان کرد: دامان پاک مادران این خطه شهدای عزیزی را تقدیم این مملکت کرد، همچنین پدران این خطه با زحمت کشیدن و رزق حلال جوانانی را تربیت کردند که خون پاک خود را نثار وطن و اسلام کردند.

این رزمنده دفاع مقدس، تاکید بر اینکه دل رزمندگان در نیروی دریایی سپاه به حضور مردم گرم است، بیان کرد: فرزندان شما در نیروی دریایی سپاه به اشتیاق حضور پرشور شما در میدان، در مقابل همه مخاطرات دلیرانه ایستاده اند.

وی افزود: من از جانب این رزمندگان و جوانان دلیر به شما سلام می رسانم و دستتان را می بوسم.

سردار توانایی، با تاکید بر اینکه الگوی ملت ما امام حسین (ع) و فرهنگ عاشوراست، عنوان کرد: از زحمات نیروهای مسلح و استقامت شما مردم باید تشکر کرد که حتی وقتی استکبار جهانی تهدید به حمله به زیرساخت ها می کند همچنان در مقابل این تهدیدها شجاعانه و با مشت گره کرده می ایستید.

معاون فرهنگی نیروی دریایی سپاه، با اشاره به شخصیت والای سردار شهید تنگسیری، اذعان کرد: سردار تنگسیری عزیز همیشه در پاسخ به کسانی که می گفتند چقدر برای نیروی دریایی کار کردید می گفتند هرچه انجام شده خدا کرده است، من کاری نکردم.

وی در پایان گفت: ایشان مانند سردار شهید قاسم سلیمانی به شهادت رسید و مچ دستش قطع شده بود، با این حال همچنان مشتی گره کرده علیه استکبار داشتند.