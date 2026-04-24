حجت الاسلام ارجمندی: حضور مردم در میادین رمز شکست دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا اسدی ارجمندی شامگاه جمعه با حضور در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی و در جمع خبرنگاران با عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام و رهنمای مستضعفین جهان و نیز تسلیت به خانواده شهدای ایران زمین اظهار کرد: آنچه مسلم است، شهدای عزیز درس‌هایی در زندگی خود داشتند که همه ما از آن می‌آموزیم.

وی افزود: من به عنوان یک طلبه کوچک از کلاس درس شهدا، بحث ایثار و استقامت را یاد گرفتم. یادم نمی‌آید در دوران هشت سال دفاع مقدس در جبهه‌های حق علیه باطل با دوستانی هم‌صحبت بودم و در کنارشان نشست و برخاست داشتم، مگر اینکه به من آموختند که باید استقامت داشت. در آن روزهای گرم تابستانی و در جبهه‌های اهواز، من خودم در کنار این بزرگواران بودم و این را یاد گرفتم که هیچ چیزی را نمی‌شود در مقابل دشمنان ایستادگی کرد جز با استقامت، ایثار و مقاومت.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی گیلان تصریح کرد: امروز این جمعیتی را که در بیش از ۵۰ شب اخیر می‌بینید، زمانی که دشمنان اسلام، قرآن و دین یعنی آمریکا و اسرائیل این جنگ را علیه شیعیان، مسلمانان و ایران زمین راه انداختند، شهدا به ما یاد دادند که اگر می‌خواهید بر دشمن پیروز شوید، جز با استقامت و ایثار راهی ندارید.

حجت الاسلام اسدی ارجمندی خاطرنشان کرد: امروز با آمدن مردم در صحنه و حضور در میادین، این پیام به دشمن فهمانده شد که شما نمی‌توانید با تفنگ و جنگ بر علیه مردم ایران پیروز شوید. با همین الله‌اکبر گفتن‌های مردم و با همین در میدان بودن، دشمنان خودشان عقب‌نشینی کردند و نتوانستند در مقابل استقامت مردم بایستند.

وی در پایان با اشاره به شهدای رسانه در ایران، فلسطین و لبنان تأکید کرد: خداوند انشاءالله ما را مدیون خون شهدا قرار نکند.