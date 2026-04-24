۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰

تشکیل پرونده تعزیراتی برای ۴ نانوایی و فروشگاه متخلف نورآباد

نورآباد- برای چهار نانوایی و فروشگاه متخلف شهر نورآباد پرونده تعزیراتی تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گشت مشترک مدیر غله، بازرسی جهاد کشاورزی، بازرسی نظارت اتاق اصناف و مسئول حراست آموزش و پرورش دلفان، از ۱۰ واحد خبازی سطح شهر نورآباد بازدید به عمل آمد، که برای چهار واحد خبازی و فروشگاه پرونده تعزیراتی تشکیل داده شد.

در این بازدیدها که بر اساس مصوبات کارگروه آرد و نان و کمیته تنظیم بازار شهرستان صورت گرفت، وضعیت کیفیت نان، وزن چانه و نان، ثبت آرد تحویلی در کارتکس، سطح ارائه خدمات نانوایان به شهروندان و رضایتمندی مشتریان، وضعیت بهداشت محیط و کارکنان واحدهای خبازی ها مورد ارزیابی و بازرسی قرار گرفت،

در این بازدید ضمن، تقدیر و تشکر از واحد های خبازی مطلوب، برای چهار واحد خبازی و فروشگاه که تخلفاتی از قبیل، کم فروشی و عدم درج اطلاعات در کارتکس را داشتند پرونده تعزیراتی تشکیل داده شد.

