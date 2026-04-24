غرق شدن جوان ۴۵ ساله در ملکشاهی

سرهنگ مجتبی مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن یک جوان در رودخانه، تیمهای امدادی و انتظامی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور مأموران انتظامی و امدادی در منطقه و برابر تحقیقات پلیس، این جوان به همراه خانواده خود جهت تفریح به این منطقه آمده بود و برای شنا وارد رودخانه شده که به دلیل عدم مهارت کافی غرق شده است .
سرهنگ مهدیان ادامه داد: با تلاش گروههای امدادی و مأموران انتظامی، جسد این فرد از آب خارج و وطی هماهنگی با مرجع قضائی جهت اقدامات قانونی و بررسیهای بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان ملکشاهی در پایان ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی در هنگام شنا، از شهروندان خواست از ورود به رودخانهها و نقاط پرخطر بدون مهارت و تجهیزات ایمنی خودداری کنند.
نظر شما