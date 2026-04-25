۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

کشف پیکر زن ۶۰ ساله مفقودی در ارتفاعات عینالی تبریز

تبریز- عملیات جست‌وجوی زن ۶۰ ساله که در ارتفاعات عینالی تبریز مفقود شده بود، پس از ۱۱ ساعت تلاش مستمر نجاتگران هلال‌احمر با کشف پیکر وی در یکی از مناطق عون‌بن‌علی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌شرقی مبنی بر مفقود شدن یک زن ۶۰ ساله در ارتفاعات عینالی تبریز، عملیات جست‌وجو از ساعت ۲۱:۱۵ روز جمعه چهارم اردیبهشت آغاز شد.

در مرحله نخست این عملیات، دو تیم واکنش سریع، یک تیم از پایگاه امداد و نجات کوهستان یادمان شهدای گمنام عون‌بن‌علی و یک تیم آنست (سگ‌های جست‌وجو و نجات) به منطقه اعزام شدند و جست‌وجو در محدوده‌های احتمالی حضور فرد مفقود ادامه یافت.

با تداوم عملیات در روز دوم، یک تیم واکنش سریع دیگر به همراه تیم «توانا» (بانوان نجاتگر) جمعیت هلال‌احمر شعبه تبریز نیز به ارتفاعات عون‌بن‌علی اعزام شده و مناطق صعب‌العبور این ارتفاعات مورد پایش و جست‌وجو قرار گرفت.

سرانجام ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵، نجاتگران هلال‌احمر پیکر فرد مفقودشده را که بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده بود، شناسایی کردند. پس از انجام اقدامات تخصصی و ایمن‌سازی محل، پیکر این زن توسط تیم‌های امدادی به پایین‌دست منطقه منتقل و جهت طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

این عملیات پس از حدود ۱۱ ساعت تلاش مستمر نیروهای عملیاتی هلال‌احمر در شرایط سخت کوهستانی به پایان رسید.

کد مطلب 6811023

