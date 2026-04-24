به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز جمعه در حاشیه بازدید از محل ساخت پل چهارم شوشتر اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده و با توجه به نرخ رشد جمعیت و افزایش تردد بین مناطق دو سوی رودخانه، نیاز به احداث یک پل جدید در شوشتر احساس و تأیید شد.

استاندار خوزستان افزود: ردیف بودجه‌ای مشخص برای این پروژه در نظر گرفته شده و پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبارات اجرایی انجام خواهد شد.

موالی‌زاده تصریح کرد: این پل در کنار مرقد علامه شیخ شوشتری (ره) واقع شده و با توجه به پیشینه تمدنی و تاریخی شوشتر و آمار بالای گردشگران، احداث آن می‌تواند نقش مؤثری در توسعه مجموعه آثار تاریخی و مذهبی این شهر ایفا کند.

وی ادامه داد: عملیات احداث این پل توسط شهرداری شوشتر و با نظارت معاونت عمرانی استانداری و همچنین فرماندار شوشتر انجام خواهد شد.

استاندار خوزستان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این پروژه، گام‌های مؤثری در جهت توسعه هرچه بیشتر شوشتر و سایر شهرهای استان برداشته شود.

موالی‌زاده تأکید کرد: امیدواریم پس از پایان جنگ تحمیلی سوم، به حول و قوه الهی شاهد شتاب بیشتری در اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه استان باشیم.