شمال شرق خوزستان استعداد فراوانی برای توسعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز شنبه در حاشیه بازدید از مناطق آسیبدیده از بارشهای اخیر در شهرستان اندیکا افزود: بارندگی شدید باعث قطع راههای ارتباطی شد و تلاش شده جاده به صورت موقت بازسازی و تردد ممکن شود اما این کار اساسی نیست و حتماً باید زیرسازی و زیرساخت جاده به صورت پایدار انجام شود.
وی بیان کرد: در اثر بارندگی شدید، بخشی از مزارع مردم منطقه دچار مشکل شد و محصولات پیش از برداشت از بین رفت که از این مزارع نیز بازدید خواهیم داشت.
استاندار خوزستان تصریح کرد: در بخش کشاورزی، دو شهرستان اندیکا و شوشتر بیش از سایر مناطق آسیب دیدهاند؛ دیروز از شوشتر بازدید کردیم و امروز در اندیکا حضور داریم.
موالیزاده با اشاره به ظرفیتهای گردشگری اندیکا ادامه داد: این منطقه طبیعت بکر و زیبایی دارد اما اکنون تردد اتوبوس در این جاده به دلیل پیچوخمهای زیاد، باریک بودن جاده و نبود ایمنی لازم ممنوع است.
وی توضیح داد: برای بهبود شرایط جاده باید از دو محل اعتبار تأمین کنیم؛ بخشی از اعتبارات عمومی بودجه ملی و استانی و بخش دیگری از اعتبارات مربوط به مسئولیتهای اجتماعی که باید از مجموعه دو سد موجود در منطقه پیگیری شود.
استاندار خوزستان تأکید کرد: باید با توجه به پیشینه تمدنی و تاریخی این منطقه، اصالت مردم و ویژگیهای ارزشمند آنها، تلاش کنیم عقبماندگیها در بخشهای مختلف جبران شود و خدمت بایسته و شایسته به مردم شمال شرق خوزستان ارائه دهیم.
