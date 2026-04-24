کشف ۱۵۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک‌زاده با اشاره به کشف بیش از ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق اظهار داشت: مأموران پلیس استان فارس در راستای مقابله قاطع با قاچاق سوخت، طی کار اطلاعاتی و اجرای چندین طرح کنترلی و نظارتی، موفق شدند در بازرسی از چهار دستگاه کامیون و همچنین ۲ محل دپوی غیرمجاز، مجموعاً ۱۵۳ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی با اشاره به معرفی ۶ نفر متهم به مرجع قضایی، با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و مخلان نظام توزیع و اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: طرح‌های کنترلی و نظارتی پلیس در محورهای مواصلاتی و نقاط مختلف استان فارس به‌ صورت مستمر و قاطعانه ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.