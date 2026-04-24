۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۵

کشف ۱۵۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در فارس

کشف ۱۵۳ هزار لیتر سوخت قاچاق در فارس

شیراز- جانشین فرمانده انتظامی فارس از کشف ۱۵۳ هزار لیتر سوخت قاچاق طی ۲۴ ساعت گذشته در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یوسف ملک‌زاده با اشاره به کشف بیش از ۱۵ هزار لیتر سوخت قاچاق اظهار داشت: مأموران پلیس استان فارس در راستای مقابله قاطع با قاچاق سوخت، طی کار اطلاعاتی و اجرای چندین طرح کنترلی و نظارتی، موفق شدند در بازرسی از چهار دستگاه کامیون و همچنین ۲ محل دپوی غیرمجاز، مجموعاً ۱۵۳ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف و ضبط کنند.

وی با اشاره به معرفی ۶ نفر متهم به مرجع قضایی، با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق سوخت و مخلان نظام توزیع و اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: طرح‌های کنترلی و نظارتی پلیس در محورهای مواصلاتی و نقاط مختلف استان فارس به‌ صورت مستمر و قاطعانه ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

