کشف کالاهای اساسی ۱۰۰ میلیاردی تاریخ مصرف گذشته در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ محمد رضا رضایی گفت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و برخورد با تخلفات صنفی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، موفق به شناسایی یک انبار دپوی کالاهای غیرمجاز در شیراز شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بازرسی از این انبار، مقادیر زیادی انواع کالاهای اساسی و مصرفی از جمله نوشیدنی‌ها، کیک، آب‌میوه و سایر اقلام خوراکی کشف و ضبط شد. بررسی‌های اولیه کارشناسان حاکی از آن است که تاریخ انقضای تمامی این کالاها سپری شده بود.

سرهنگ رضایی ارزش تقریبی این محموله مکشوفه را برابر نظر کارشناسان ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: نگهداری و توزیع کالاهای تاریخ‌ مصرف‌ گذشته، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی جامعه محسوب می‌شود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس افزود: در ادامه این عملیات، یک دستگاه مورد استفاده برای تغییر تاریخ انقضای کالاها نیز در محل کشف و ضبط گردید. همچنین مشخص شد که این کالاها در شرایطی کاملاً غیربهداشتی نگهداری می‌شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس در پایان تأکید کرد: در این راستا، متهم (مالک انبار) شناسایی، و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه دپوی کالاهای غیربهداشتی و تاریخ‌ مصرف‌ گذشته، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.