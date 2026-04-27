۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۴۳

اقدام به موقع پلیس مرودشت در پیشگیری از خودکشی یک نفر

مرودشت-فرمانده انتظامی مرودشت گفت: فردی که قصد خودکشی از روی یک پل را در این شهرستان را داشت، با حضور به موقع مأموران نجات یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فریبرز مردانی بیان کرد: روز گذشته در ورودی شهر مرودشت (پل نقش رستم) مردی قصد خودکشی داشت که با حضور به موقع مأموران و صحبت های امیدبخش، از این اقدام منصرف و از وقوع حادثه ای تلخ و ناگوار جلوگیری شد.

این مقام انتظامی ضمن تقدیر از عملکرد مثبت و قابل تحسین کارکنان، این اقدام را نشانه تعهد، مسئولیت پذیری و هوشمندی مأموران انتظامی دانست که شبانه روز در راه حفظ امنیت شهروندان تلاش می کنند.

گفتنی است پس از چند ساعت فردی که قصد خودکشی داشت با گرفتن چند شاخه گل با حضور در ایست و بازرسی از کارکنان تقدیر و تشکر کرد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها