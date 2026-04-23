به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه از جمله اقدامات جنایتکارانه این رژیم طی روزهای اخیر در کشتار غیرنظامیان و ترور فعالان فلسطینی را به شدت محکوم کرد.

وی با اشاره به اینکه از زمان اعلام آتش‌بس در نوار غزه تاکنون حدود ۸۰۰ فلسطینی، که تعداد زیادی از آنها زن و کودک هستند، در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند، افزود: رژیم اشغالگر با هماهنگی آمریکا، آتش‌بس صوری را به پوششی برای ادامه نسل‌کشی و پیشبرد طرح امحای استعماری فلسطین تبدیل کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به مسئولیت مستقیم دولت آمریکا در جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی به دلیل تداوم حمایت‌های نظامی و سیاسی از این رژیم، بر تعهد قانونی و اخلاقی همه دولت‌ها، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری و نیز سازمان همکاری اسلامی برای اقدام قاطع و مسئولانه جهت توقف این جنایات و پاسخگوکردن جنایتکاران تاکید کرد.