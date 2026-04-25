به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای تبادل نظر با مقام‌های ارشد پاکستان به اسلام‌آباد سفر کرده است، صبح امروز شنبه با فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار پیرامون آخرین تحولات مرتبط با آتش‌بس و خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه ایران، و همکاری برای تقویت صلح و ثبات در منطقه‌ غرب آسیا بحث و تبادل نظر شد.

در این دیدار، وزیر امور خارجه از مساعی جمیله و تلاش‌های ارزشمند دولت پاکستان به‌ویژه فیلد مارشال عاصم منیر برای برقراری آتش‌بس و خاتمه جنگ قدردانی کرد و دیدگاه‌ها و ملاحظات کشورمان در این خصوص را تبیین نمود.

فیلد مارشال عاصم منیر ضمن قدردانی از اعتماد ایران به پاکستان به‌عنوان کشور همسایه و مسلمان جهت کمک به پیشبرد روند دیپلماتیک، آمادگی این کشور را برای تداوم تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان تا حصول نتیجه اعلام کرد.