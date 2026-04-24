آیت الله رمضانی: بعثت مردم ایران به یک جنبش جهانی تبدیل شد

آیتالله رضا رمضانی شامگاه جمعه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در اجتماع شبانه مردم فومن با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایران امروز کشوری مقتدر و قوی است؛ در حالی که اگر به ۲۰۰ سال قبل بازگردیم، میبینیم نقشه ایران چندین برابر وضعیت فعلی بوده اما به دلیل بیکفایتی برخی مسئولان آن دوران، بخشهایی از این سرزمین از دست رفت.
وی افزود: در دوران هشت سال دفاع مقدس، دشمنان نتوانستند حتی یک وجب از خاک ایران را تصرف کنند و در سالهای اخیر نیز با وجود برنامهریزی برای تجزیه ایران به سه بخش، به هیچیک از اهداف خود دست نیافتند و همواره با شکست و عقبنشینی مواجه شدند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) علت این ناکامیها را حضور مردم و شکلگیری «لشکر عظیم اسلام» دانست و تصریح کرد: بعثتی که در میان مردم ایران شکل گرفت، تنها محدود به داخل کشور نماند، بلکه به یک بعثت جهانی تبدیل شد و قدرتی شکستناپذیر را پدید آورد که هرگز مغلوب نخواهد شد.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه ایران هدف مشترک همه ایرانیان است، گفت: برای هر ایرانی و هر مسئولی، دشمن مشترک مشخص است و آن آمریکا است. امام(ره) به ما آموختند که با وجود اختلافنظرها در داخل، در برابر دشمن باید همچون یک تیم واحد عمل کنیم؛ از همین رو امروز همه مردم و مسئولان در برابر دشمن، با وجود تفاوت سلیقهها، نه کند و تند، بلکه یکپارچه، مقتدر و با روحیهای شکستناپذیر در میدان حضور دارند.
وی با اشاره به وحدت کمنظیر در کشور خاطرنشان کرد: هیچگاه مانند امروز، چنین سطحی از وحدت میان مردم و مسئولان وجود نداشته و این همان نقشهای بود که دشمن درصدد برهم زدن آن بود.
آیتالله رمضانی در ادامه با اشاره به نقش تاریخی ایران در گسترش اسلام اظهار کرد: ایران خدمات بزرگی به اسلام ارائه کرده و اسلام نیز به ایران خدمت کرده است؛ اگر شهید مطهری امروز میخواست «خدمات متقابل اسلام و ایران» را بنویسد، با تحلیلی گستردهتر مواجه بودیم.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) افزود: مردم ایران با سابقه تمدنی چند هزار ساله، اسلام را با عقلانیت و بدون جنگ پذیرفتند، چراکه اسلام دعوت به عدالت، مقابله با ظلم و توزیع عادلانه ثروت میکرد.
نقش برخی کشورهای منطقه در همراهی با دشمنان
وی با انتقاد از وضعیت برخی کشورهای اسلامی گفت: امروز برخی کشورهای مسلمان تحت سلطه نظامهای استکباری قرار دارند و ثروتهای آنها چپاول میشود، بهگونهای که به تعبیر امام(ره)، به «گاو شیرده» تبدیل شدهاند.
آیتالله رمضانی ادامه داد: اگر کشورهای اسلامی از نظر سیاسی، اقتصادی و علمی متحد بودند، به یکی از مقتدرترین قدرتهای جهان تبدیل میشدند، اما نظام سلطه آنها را به کشورهای سلطهپذیر تبدیل کرده است.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش برخی کشورهای منطقه در همراهی با دشمنان افزود: در حالی که انتظار میرفت در برابر دشمنان بایستند، برخی کشورها سرزمین خود را به پایگاه نظامی دشمن تبدیل کردند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه جهان به دو دسته سلطهگر و سلطهپذیر تقسیم شده است، گفت: در بسیاری از کشورها، مردم هیچ نقشی در تعیین سرنوشت خود ندارند و حتی در انتخاب حاکمان نیز بیتأثیرند.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نه سلطهگر است و نه سلطهپذیر و این آموزهای است که از امام راحل به ما رسیده است.
آیتالله رمضانی با اشاره به گذشته تاریخی ایران اظهار کرد: زمانی سفیران آمریکا و انگلیس برای ایران تصمیمگیری میکردند، اما آن دوران به پایان رسیده و دیگر امکان تحقیر و سلطه بر ملت ایران وجود ندارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری این تحول را محدود به ایران ندانست و گفت: این بیداری به جهان مستضعفان نیز سرایت کرده و به یک حرکت جهانی تبدیل شده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه جمهوری اسلامی دارای برترین نظام سیاسی است، افزود: این نظام بر پایه ولایت فقیه شکل گرفته و در رأس آن عادلترین و شایستهترین افراد قرار دارند، در حالی که در نظام سلطه، بدترین و فاسدترین افراد حاکم هستند.
وی با اشاره به جنایات نظام سلطه در جهان گفت: در دنیای مدرن، علیرغم ادعای علم و پیشرفت، نه از ایمان خبری هست و نه از عدالت؛ نمونه آن فجایع غزه، هیروشیما و ناکازاکی و گسترش نژادپرستی و بردهداری مدرن است.
آیتالله رمضانی تأکید کرد: ایران اسلامی پرچمدار پیوند علم و ایمان در جهان است و این ترکیب، مسیر نجات بشریت را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه اسلام مردم را به عزت، کرامت و عدالت دعوت میکند، گفت: این نظام به انسانها میآموزد که در برابر تحقیر و تهدید، شعار «هیهات منالذله» سر دهند و زیر بار ذلت نروند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به ویژگیهای نظام اسلامی افزود: این نظام بیبدیل و ممتاز است و قدرتی را به نمایش گذاشته که در هیچیک از نظامهای سکولار و لائیک مشاهده نمیشود.
تأکید بر نقش ایمان در پیروزیها
وی با تأکید بر نقش ایمان در پیروزیها گفت: امام خمینی(ره) به ما آموختند که با تکیه بر قدرت الهی، هیچ قدرتی نمیتواند در برابر ملت بایستد و همین باور بود که شعار «آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند» را به واقعیت تبدیل کرد.
آیتالله رمضانی ادامه داد: دشمنان درصدد تجزیه و تضعیف ایران بودند، اما امامین انقلاب عزت و استقلال را به ملت ایران بازگرداندند و امروز ایران به کشوری قدرتمند و اثرگذار در جهان تبدیل شده است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به واقعه غدیر گفت: این واقعه به ما آموخت که حاکمیت باید در اختیار بهترین، عادلترین و شجاعترین افراد باشد و مردم نیز باید در صحنه حضور فعال داشته باشند.
وی افزود: مسیر امروز انقلاب ادامه راه امام خمینی(ره) است و این مسیر با هدایت رهبری ادامه دارد.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به تأثیر جهانی انقلاب اسلامی اظهار کرد: مستضعفان جهان چشم امید به ایران دوختهاند و این الگو در مناطق مختلف از جمله آمریکای لاتین و آفریقا الهامبخش شده است.
آیتالله رمضانی با اشاره به جنایات تاریخی آمریکا گفت: از هیروشیما و ناکازاکی تا سایر نقاط جهان، این کشور مرتکب جنایات گستردهای شده است.
وی حضور مردم، بهویژه زنان و جوانان را در صحنههای مختلف مورد تأکید قرار داد و افزود: امروز همه اقشار جامعه، حتی با تقدیم جان خود، در دفاع از کشور ایستادهاند و اجازه نخواهند داد حتی یک وجب از خاک ایران به دشمن واگذار شود.
آیتالله رمضانی در پایان با دعا برای اقتدار روزافزون کشور و توفیق مسئولان گفت: امروز همه ما در یک آزمون بزرگ قرار داریم و باید با حفظ ایمان و وحدت، از این آزمون سربلند خارج شویم.
نظر شما