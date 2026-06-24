به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رضا رمضانی شامگاه سه‌شنبه در اجتماع شبانه مردم بندرانزلی، با برشماری دستاوردهای انقلاب اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته از کشوری که در حاشیه معادلات جهانی قرار داشت، به کشوری تأثیرگذار در سطح منطقه و جهان تبدیل شده و امروز در بسیاری از عرصه‌ها نقش‌آفرین است.

وی با بیان اینکه پیشرفت‌های علمی کشور از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب محسوب می‌شود، افزود: ایران که در سال‌های پیش از انقلاب در رتبه‌های پایین علمی جهان قرار داشت، امروز در جایگاه پانزدهم علمی دنیا قرار گرفته و در برخی حوزه‌های تخصصی جزو کشورهای برتر جهان به شمار می‌رود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: توسعه علمی، اخلاق و معنویت، عدالت‌خواهی، مبارزه با فساد، اصلاح سبک زندگی و حضور مؤثر آموزه‌های اسلامی در عرصه حکمرانی از مهم‌ترین توصیه‌های رهبر معظم انقلاب برای استمرار پیشرفت کشور است.

آیت‌الله رمضانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و شهادت جمعی از فرماندهان، دانشمندان و چهره‌های برجسته کشور، گفت: خون شهدا موجب تقویت انسجام ملی و گسترش فرهنگ مقاومت شده و برخلاف تصور دشمنان، این تفکر نه تنها تضعیف نشده بلکه در میان نسل‌های مختلف جامعه ریشه‌دارتر شده است.

وی افزود: حضور گسترده مردم در مراسم‌های مختلف و ابراز همبستگی ملت‌های مسلمان و حتی غیرمسلمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، نشان‌دهنده تأثیرگذاری گفتمان مقاومت در سطح جهانی است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان تنها نظام دینی مقتدر در جهان شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: این نظام بر پایه عقلانیت، عدالت، کرامت انسانی و آموزه‌های اسلامی شکل گرفته و به الگویی برای ملت‌های آزادی‌خواه و مستضعفان جهان تبدیل شده است.

وی با انتقاد از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: نظام سلطه با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف در پی تحمیل اراده خود بر ملت‌هاست، اما تجربه نشان داده است که ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و اراده ملی در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده است.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به تمدن دیرینه ایران اسلامی تصریح کرد: ملت ایران دارای پیشینه‌ای چند هزار ساله، هویتی ریشه‌دار و فرهنگی غنی است و هیچ‌گاه در برابر زورگویی و سلطه‌طلبی تسلیم نشده است.

وی همچنین بر اهمیت پیوند علم و ایمان تأکید کرد و گفت: علم بدون ایمان می‌تواند به ابزاری برای ظلم، جنگ و بی‌عدالتی تبدیل شود، اما هنگامی که علم در کنار ایمان قرار گیرد، زمینه‌ساز عدالت، صلح و پیشرفت حقیقی خواهد بود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با قدردانی از هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین سرمایه کشور در شرایط کنونی دانست و افزود: دشمنان از اتحاد ملت ایران هراس دارند و حفظ این همبستگی، زمینه عبور موفق کشور از چالش‌ها و توطئه‌های پیش‌رو را فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارهای خارجی و جنگ ترکیبی دشمنان ایستادگی کرده است، اظهار داشت: حضور مردم در صحنه، ایمان دینی، تبعیت از رهبری و فرهنگ مقاومت از مهم‌ترین عوامل موفقیت جمهوری اسلامی در مواجهه با تهدیدات بوده است.