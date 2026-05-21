گیلانی: ایران اسلامی مقتدرترین نظام سیاسی مستقل جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا رمضانیگیلانی شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) و حضور ملت، بطلان نظریه جدایی دین از سیاست را ثابت و مسیر اقتدار ملتهای مستقل را هموار کرد.
وی افزود: دشمنان طی دو قرن اخیر همواره در پی تضعیف و تجزیه ایران بودند اما در جنگ تحمیلی سوم نیز با وجود تقدیم هزاران شهید، نتوانستند یک وجب از خاک کشور را تصرف کنند.
آیتالله رمضانیگیلانی تصریح کرد: حضور مردم، وحدت ملی و روحیه مقاومت از دفاع مقدس تا جنگهای ترکیبی اخیر، اقتدار انقلاب اسلامی را تثبیت و دشمنان را متحیر کرده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی در عرصههای مختلف به پیشرفتهای چشمگیری دست یافته و به الگویی اثرگذار در منطقه و جهان تبدیل شده است.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) تاکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، معنویت و وحدت، در مسیر ولایت الهی و تحقق عدالت در برابر جبهه استکبار ایستادگی کرده است.
وی افزود: خون شهدای انقلاب اسلامی، عامل اقتدار اسلام و نظام جمهوری اسلامی بوده و امروز ایران را به الگویی اثرگذار در عرصه منطقهای و بینالمللی تبدیل کرده است.
آیتالله رمضانی گیلانی بیان کرد: تداوم مسیر انقلاب و مقابله با استکبار جهانی، در گرو حفظ وحدت و همدلی است و باید از هرگونه تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف میان مردم و مسئولان جلوگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت روایت صحیح دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: مبلغان، اساتید دانشگاه و حوزه و فعالان رسانهای موظفند دستاوردها و واقعیتهای نظام اسلامی را بهدرستی تبیین کنند.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) ادامه داد: تبعیت از ولایت فقیه و حرکت در مسیر اقتدار کشور، عامل اصلی امنیت و سربلندی جمهوری اسلامی ایران است.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران به رهبری حکیم خود افتخار کرده و این موضوع توجه ملتها و جوانان جهان به ایران اسلامی را جلب کرده است.
آیتالله رمضانی گیلانی گفت: ایران نقش مؤثری در احیای اسلام در عرصه جهانی ایفا کرده و آموزههای اسلامی را به جایگاهی اثرگذار رسانده است و این در حالی است که پیش از انقلاب تلاشهایی برای به حاشیه راندن اسلام وجود داشت.
وی افزود: وحدت و یکپارچگی ملت ایران، موجب استحکام روزافزون نظام اسلامی شده و جمهوری اسلامی به عنوان مقتدرترین نظام سیاسی مستقل در جهان شناخته میشود.
