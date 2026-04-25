هشدار سی ان ان درباره سرایت بحران سوخت و کالا از آسیا به آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان ان بحران سوخت و کمبود مواد اولیه در بخش‌های مختلف آسیا به سرعت در حال گسترش است و نشانه‌های آن در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود. پمپ بنزین‌ها به جیره‌بندی سوخت روی آورده‌اند. بیمارستان‌ها با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه شده‌اند. مردم برای نیازهای خود به ذخیره کردن کیسه‌های پلاستیکی اقدام کرده‌اند. کارخانه‌ها نیز به دلیل کمبود مواد بسته‌بندی با چالش جدی روبه‌رو شده‌اند.

طبق گزارش سی ان ان تمام این تحولات هم اکنون در کشورهای آسیایی جریان دارد و می‌تواند به زودی به مشکلی بزرگ برای ایالات متحده تبدیل شود. بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی در بازار آمریکا از کارخانه‌های آسیایی تامین می‌شود و اختلال در این زنجیره می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

این شبکه خبری تاکید می‌کند که اگر واحدهای تولیدی در آسیا با کمبود مواد اولیه دست به گریبان باشند احتمال کمبود کالا در آمریکا نیز وجود دارد اما وقوع این کمبود در حال حاضر گسترده یا شدید نخواهد بود. با این حال تداوم انسداد تنگه هرمز می‌تواند شرایط را برای آمریکا دشوارتر کند و مانع از آن شود که این کشور از مشکلات انباشته شده در دیگر مناطق جهان دور بماند.