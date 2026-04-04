بحران نفت در خاورمیانه زنجیره جهانی کالا را مختل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان؛ بحران ناشی از اختلال در جریان نفت و گاز از تنگه هرمز، کمبود نفت خام را به کمبود تقریباً همه مواد حیاتی زنجیره تولید جهانی تبدیل کرده است. کاهش حدود یکپنجم عرضه جهانی انرژی، نه تنها قیمت سوخت را افزایش داده، بلکه دسترسی به مواد پتروشیمی مورد نیاز برای تولید کالاهای روزمره مانند کفش، لباس، بستهبندی مواد غذایی و انواع پلاستیک را نیز دشوار کرده است.
این اختلالات بیشترین تأثیر را ابتدا در آسیا گذاشته؛ جایی که بیش از نیمی از تولیدات جهان انجام میشود و به شدت به واردات نفت و مواد اولیه متکی است. در کره جنوبی خریدهای هیجانی برای کیسههای زباله آغاز شده و دولت از برگزارکنندگان رویدادها خواسته مصرف وسایل یکبارمصرف را کاهش دهند. در تایوان خط تلفنی برای تولیدکنندگانی ایجاد شده که با کمبود پلاستیک مواجه شدهاند و کشاورزان برنجکار از افزایش هزینه بستهبندی خبر دادهاند.
در ژاپن کمبود لوازم پزشکی پلاستیکی نگرانیهایی درباره اختلال در درمان بیماران دیالیزی به وجود آورده است. تولیدکنندگان دستکش در مالزی نیز میگویند کمبود یک محصول فرعی نفتی، عرضه جهانی دستکشهای پزشکی را تهدید میکند. به گفته فعالان صنعت، کمبود نفتا ــ خوراک اصلی تولید مواد شیمیایی و مصنوعی ــ تولید نیمهرساناها، قطعات خودرو، بستهبندی پزشکی و مواد غذایی را با مشکل روبهرو کرده است.
آژانس اطلاعات کالای آیسیآیاس گزارش داده قیمت رزین پلاستیک در آسیا از زمان شروع درگیریها تا ۵۹ درصد افزایش یافته و به رکورد جدیدی رسیده است. این افزایش فشار قابل توجهی بر تولیدکنندگان ایجاد کرده و برخی از آنها در چین، کره جنوبی و کشورهای جنوب شرق آسیا تولید را کاهش داده یا اعلام فورس ماژور کردهاند. همزمان قیمت درپوش بطری، کیسههای سلوفانی و سایر مواد بستهبندی در کشورهای مختلف چند برابر شده است.
این بحران پیامدهایی فراتر از صنعت پتروشیمی دارد. افزایش هزینه انرژی و مواد خام، تورم جهانی را تحریک کرده و سود تولیدکنندگان را کاهش داده است. هزینههای بالاتر حملونقل نیز به افزایش قیمت کالاهای مصرفی ختم شده است. همچنین کمبود سایر محصولات حیاتی تولیدشده در خاورمیانه مانند کود و هلیوم میتواند تولید محصولات کشاورزی، الکترونیک و تجهیزات پزشکی را با چالش مواجه کند.
به گفته تحلیلگران، حتی اگر جریان انرژی در تنگه هرمز به سرعت عادی شود، بازگشت صنعت پتروشیمی و بخش بستهبندی آسیا به وضعیت پایدار ممکن است ماهها زمان ببرد. برخی شرکتها تلاش میکنند با کاهش ضخامت بستهبندی یا استفاده از مواد جایگزین هزینهها را کنترل کنند، اما این راهکارها نیز مشکلاتی مانند افت کیفیت، چالشهای ایمنی و نیاز به بازطراحی خطوط تولید را به همراه دارد.
کارشناسان تأکید میکنند بحران فعلی نه یک شوک لحظهای، بلکه مجموعهای از اختلالات زنجیرهای است که از انرژی آغاز شده و اکنون به سرعت در بخشهای مختلف اقتصاد جهانی در حال گسترش است.
