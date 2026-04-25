بازرسی میدانی از واحدهای تولیدی سنندج برای رفع موانع تولید

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پایش مستمر فعالیت واحدهای صنعتی و حمایت از تولید، صبح شنبه بازرسی از چند واحد تولیدی در سنندج انجام شد.

در این بازدیدها، وضعیت تولید، نحوه تأمین مواد اولیه، ظرفیت تولید و شیوه توزیع محصولات مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات و چالش‌های موجود در خطوط تولید این واحدها احصا شد.

مدیران واحدهای تولیدی نیز در جریان این بازدید، به بیان مهم‌ترین مسائل و موانع پیش‌روی خود پرداخته و خواستار تسهیل در روند تأمین مواد اولیه و حمایت‌های بیشتر شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به اهمیت حمایت از تولید، اعلام کرد: مشکلات مطرح‌شده از سوی واحدهای تولیدی از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد و اقدامات لازم برای رفع موانع و تسهیل فرآیند تولید در دستور کار قرار می‌گیرد.

همچنین نماینده پلیس امنیت اقتصادی استان با تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی اظهار داشت: هرگونه احتکار مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی رصد شده و با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد.

این بازدیدها با همراهی معاونت بازرسی و نظارت سازمان صمت استان، نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی و اداره کل استاندارد انجام شده و تداوم آن در راستای حمایت از تولید و تنظیم بازار در برنامه قرار دارد.