ثبت ۸۴۴۱ تماس با خطوط مشاوره و اورژانس اجتماعی همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدالدین حجت‌الاسلامی صبح شنبه در نشست کارگروه اجتماعی استان از ثبت بیش از هشت هزار تماس موفق با خطوط مشاوره و اورژانس اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: گسترش خدمات روانی و اجتماعی یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، در مجموع هشت هزار و ۴۴۱ تماس موفق با خط مشاوره ۱۴۸۰ بهزیستی استان همدان برقرار شده است، ادامه داد: هفت هزار و ۸۱۹ تماس از سوی بانوان و **۶۲۲ تماس از سوی آقایان انجام شده است.

مدیرکل بهزیستی استان همدان بیشترین موضوع تماس‌ها را مشکلات خانوادگی با سه هزار و ۷۷۱ مورد و اختلالات خلقی با سه هزار و ۴۴ مورد عنوان کرد و افزود: در همین مدت ۹۶ تماس مربوط به مسائل ناشی از جنگ و یک هزار و ۵۳۰ تماس در سایر حوزه‌ها ثبت شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد اورژانس اجتماعی خط ۱۲۳اشاره کرد و گفت: در همین بازه زمانی یاد شده ۷۵۳ تماس مرتبط با اورژانس اجتماعی دریافت شده که ۴۱۰ مورد آن به دلیل فوریت موضوع برای پیگیری میدانی به گشت سیار ارجاع شده است.

حجت الاسلامی ادامه داد: آمارهای ثبت‌شده بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از شهروندان با مشکلات روانی و اجتماعی مواجه هستند و این مسئله ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیرانه، توسعه خدمات مشاوره‌ای و ارتقای سطح آگاهی عمومی را نمایان می‌کند.

وی همچنین از تمدید پویش ملی «کنار مردم» خبر داد و گفت: این پویش با هدف ثبت و بازتاب روایت‌های مردمی از تداوم خدمت‌رسانی بهزیستی در شرایط جنگی اجرا می‌شود و تا پایان جنگ تحمیلی سوم ادامه خواهد داشت.

مدیرکل بهزیستی استان همدان بیان کرد: شهروندان می‌توانند با مشارکت در این پویش تجربه‌ها و روایت‌های خود از فعالیت‌های داوطلبانه و اقدامات حمایتی در ایام جنگ را ثبت و به اشتراک بگذارند.